A Buenos Aires è scomparso l'ex cantante degli One Direction, Liam Payne: era un grande tifoso del West Bromwich.

La morte di Liam Payne, noto ex membro della boyband degli One Direction, ha gettato nello sconforto milioni di fans. Il 31enne di Wolverhampton, Regno Unito, è scomparso a Buenos Aires, Argentina, portando un record di messaggi per ricordare la sua memoria.

Tra questi anche quello del WBA, nota squadra inglese di cui Liam Payne era tifoso. Sotto shock per la scomparsa di uno dei membri degli One Direction, il West Bromwich Albion ha pubblicato un post in ricordo del cantante, ricordando il suo amore per il club.

Liam Payne lascia il figlio Bear Gray e la fidanzata Kate Cassidy.