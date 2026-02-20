Goal.com
Lens PSG title race GFXGOAL
Mark Doyle

Il Lens può davvero vincere la Ligue 1? Come la sorpresa di Francia sta tenendo testa al PSG nella corsa al titolo

L’8 febbraio, Ousmane Dembélé ha proclamato con orgoglio che il Paris Saint-Germain era tornato ai livelli migliori della stagione del triplete. Gli uomini di Luis Enrique non avevano giocato in modo particolarmente convincente durante la prima metà della stagione 2025-26, quindi volevano inviare un avvertimento a tutti i loro rivali nazionali ed europei in occasione de Le Classique – e centrarono l’obiettivo in modo perentorio, infliggendo una brutale lezione per 5-0 al Marsiglia al Parc des Princes.

"È una partita speciale per tutti i parigini," Dembele ha sorriso raggiante, "e, in questa seconda metà della stagione, faremo di tutto per vincere tutto."

L'obiettivo principale del PSG è, naturalmente, mantenere la corona della Champions League - e di certo non sarà facile. Ma non sarà semplice nemmeno conservare il titolo di Ligue 1. Sebbene si desse per scontato che il PSG avrebbe passeggiato verso il quinto campionato francese consecutivo, al momento si trova nella posizione, per lui molto insolita, di secondo posto in classifica, con il Lens che, in modo ancora più sorprendente, è in testa con sole 12 giornate rimanenti.

Dunque, che cosa sta succedendo in Ligue 1? Il PSG è nei guai? E il Lens potrebbe approfittarne per conquistare quello che sarebbe appena il suo secondo titolo di sempre - e il primo dal 1998?

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LENSAFP

    Un Lens "diverso"

    Luis Enrique è irremovibile sul fatto che non ci siano grossi problemi a Parigi. "Ciò che è cambiato, rispetto alla scorsa stagione, è il Lens", ha dichiarato l’allenatore del PSG. "Sono diversi. Per il resto è tutto come al solito".

    Probabilmente ha ragione solo a metà. Il Lens è sicuramente diverso, quasi irriconoscibile, in effetti, rispetto alla squadra che non è riuscita a qualificarsi per l’Europa meno di un anno fa.

    Non erano affatto una cattiva squadra sotto l’ex allenatore Will Still. Al contrario, un ottavo posto è sembrato un risultato solido per un club che vende. Quindi, è più che altro il caso di Pierre Sage che ha superato ogni aspettativa da quando ha sostituito Still alla guida la scorsa estate.

    Certo, Sage era sembrato una nomina accorta da parte del Lens, visto che aveva fatto un buon lavoro in circostanze difficili a Lione prima di essere esonerato nel gennaio dell’anno scorso. Tuttavia, il suo obiettivo a inizio stagione era evitare la retrocessione — e al club andava benissimo così, dato che l’unica priorità era rimettere in ordine i conti. 

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-NICEAFP

    'Buona posizione'

    Sage ha ora ammesso con riluttanza, dopo aver riportato il Lens in vetta alla Ligue 1 con un loro 5-0 in trasferta contro il Paris FC, che le “ambizioni” della sua squadra sono cambiate. Tuttavia, ha insistito, “Il titolo non è nei miei pensieri. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo (evitare la retrocessione), quindi ora penseremo alla Conference League.

    “La Champions League richiede almeno tre vittorie, se non di più, quindi stiamo pensando più all’Olympique de Marseille o all’Olympique Lyonnais che al PSG".

    È indicativo, però, che i suoi giocatori abbiano adottato una prospettiva molto diversa.

    "Siamo in una buona posizione per lottare per il titolo - non lo nasconderemo,” ha detto l’ex attaccante del Crystal Palace Odsonne Edouard. “Siamo competitivi. Andremo fino in fondo".

    Non c’è nemmeno un vero motivo per dubitare che il Lens possa spingere il PSG fino in fondo, visto che tanti dei suoi giocatori stanno attualmente rendendo a un livello così alto.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    "Più equilibrati" nonostante la cessione di uomini chiave

    Il Lens ha venduto una successione di giocatori di talento da quando ha lottato per l’ultima volta per il titolo, nel 2022-23, quando ha chiuso a un solo punto dal PSG. Per esempio, sia Abdukodir Khusanov sia Kevin Danso ora militano in Premier League, rispettivamente con Manchester City e Tottenham.

    Dunque, dopo aver perso altri tre uomini chiave durante la finestra di mercato estiva dello scorso anno - Neil El-Aynaoui (Roma), Andy Diouf (Inter) e Facundo Medina (Marsiglia) - il veterano centrocampista Adrien Thomasson non aveva una reale idea di cosa aspettarsi da un Lens molto cambiato all’inizio della stagione in corso.

    "Ci chiedevamo come sarebbe stato quest’anno e se i giocatori che hanno sostituito quelli che sono andati via sarebbero stati allo stesso livello", ha rivelato il 32enne in un’intervista a getfootballnewsfrance.com. "E in questo senso, il club ha lavorato bene perché abbiamo una squadra competitiva che, per me, è migliore dell’anno scorso.

    "Siamo più equilibrati, credo. Abbiamo davvero profili di giocatori che non avevamo necessariamente la scorsa stagione, soprattutto in attacco. Per me, siamo una squadra più completa".

    Non c’è assolutamente alcun dubbio, con quasi tutti gli acquisti che hanno avuto un impatto enorme e immediato allo Stade Bollaert-Delelis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LENSAFP

    Brillanti acquisti a prezzi stracciati

    Robin Risser, un acquisto da 3 milioni di euro dallo Strasburgo, non era affatto il portiere obiettivo n.1 del Lens, non avendo mai disputato prima nemmeno un minuto in Ligue 1; eppure, l'internazionale francese Under-21 è ora indicato come possibile convocato nella nazionale maggiore da Didier Deschamps.

    Lo stesso vale per l'esterno sinistro a tutta fascia Matthieu Udol (3,5 milioni di euro), che a 29 anni sta giocando il miglior calcio della sua carriera, mentre l'ex attaccante del Newcastle Florian Thauvin (6 milioni di euro) è già stato reintegrato nel giro della Francia a 33 anni grazie alla sua straordinaria rinascita al Lens.

    Deschamps non chiamerà Edouard (3,7 milioni di euro) tanto presto, ma sta vivendo una sua piccola rinascita dopo aver sopportato un disastroso periodo in prestito al Leicester City la scorsa stagione, prima di essere ceduto dal Palace.

    Mamadou Sangare, nel frattempo, avrebbe attirato l'attenzione di diverse squadre di Premier League, tra cui Manchester United e Chelsea, grazie alle sue prestazioni dominanti a centrocampo, e si sostiene che Crystal Palace e West Ham stiano monitorando da vicino l'altro acquisto estivo da 8 milioni di euro, Samso Baidoo, che è stato brillante in difesa dal suo arrivo dal Red Bull Salisburgo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-STRASBOURGAFP

    Ripristinare la fiducia di Sarr

    Il miglioramento incredibile del Lens non è dovuto esclusivamente ad acquisti oculati - anche se l’operazione di gennaio per Allan Saint-Maximin sta già sembrando un colpo da maestro, con l’ex esterno del Newcastle che è stato coinvolto in tre gol nelle sue prime due presenze in Ligue 1.

    Sage ha anche rivitalizzato membri già presenti della rosa, come il 30enne Wesley Said, che ha raggiunto il record personale di 10 goal partendo dal lato sinistro dell’attacco a tre punte dell’allenatore. Nel caso di Thomasson, invece, spostare il francese in un ruolo più arretrato da regista ha portato benefici, ma quando si è trattato di Malang Sarr è stato quasi tutto un lavoro mentale.

    Il Lens era disposto a vendere un difensore chiaramente ancora traumatizzato dalla sua esperienza devastante al Chelsea, ma nonostante un’offerta dell’Anderlecht, hanno trattenuto Sarr su richiesta di Sage, che ha rapidamente concluso che la fisicità, la versatilità e l’esperienza ad altissimo livello del 27enne potevano aiutarlo a diventare una figura chiave nella sua linea difensiva a tre.

    La dimostrazione di fiducia dell’allenatore ha avuto un ruolo fondamentale nel permettere a Sarr di ritrovare la fiducia e lui è stato determinante perché il Lens subisse meno gol di qualsiasi altra squadra in Ligue 1 in questa stagione (17). Se si aggiunge il fatto che il Lens non è rimasto a secco in una partita dalla fine di ottobre, è facile capire perché molti nell’ambiente del club stiano iniziando a crederci.

    "Questa squadra è un rullo compressore: difende avanzando e costringe gli avversari all’errore con il pressing" ha esultato in un’intervista a L'Equipe l’ex presidente Gervais Martel, che guidò il Lens al trionfo per il titolo nel 1998. "Allora perché non sognare di essere campioni?!"

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    Il PSG è ancora il PSG?

    Sage è ovviamente determinato a smorzare i discorsi su un trionfo in campionato, sottolineando che il PSG, come ha dimostrato la scorsa stagione, è "una squadra straordinaria" capace di spazzare via tutti da qui fino alla fine della stagione. "Non appena il PSG affonda il piede nell’allungo finale, è possibile che non lo vedremo più", ha detto l’allenatore del Lens.

    Sage ha anche sostenuto che la squadra di Luis Enrique è battibile solo se "non è il PSG". Ma è proprio questo il punto: al di là di Le Classique, il PSG per una parte significativa della stagione non è sembrato davvero se stesso.

    Ci sono ovviamente diverse ragioni, prima fra tutte la stanchezza e gli infortuni causati dal competere su così tanti fronti per tutto il 2025. Tuttavia, Dembélé, in modo piuttosto rivelatore, ha affermato appena una settimana dopo aver salutato il ritorno in forma del PSG che il problema principale era che alcuni dei suoi compagni non stavano più giocando con lo stesso atteggiamento altruista.

    "La scorsa stagione, abbiamo messo il club al primo posto, prima di pensare a noi stessi, e credo che dobbiamo tornare a questo", ha avvertito il vincitore del Pallone d’Oro dopo la sorprendente sconfitta della scorsa settimana a Rennes. "Siamo nella seconda metà della stagione, e deve venire prima il Paris Saint-Germain, non i singoli giocatori, perché se in campo giochiamo per conto nostro, non funzionerà. Non vinceremo i titoli che vogliamo".

    Esiste dunque almeno un barlume di speranza per il Lens, anche se Sage resta con i piedi per terra sostenendo che la sua squadra dovrebbe battere i campioni nello scontro diretto di aprile per avere qualche possibilità di detronizzarli.

    "Non ho mai battuto il PSG" ha detto il 46enne, "ma se potesse succedere il 12 aprile, non sarebbe male!" In effetti, se il Lens dovesse vincere quel particolare confronto allo Stade Bollaert-Delelis, persino Sage potrebbe iniziare davvero a pensare al titolo.

