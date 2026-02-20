Luis Enrique è irremovibile sul fatto che non ci siano grossi problemi a Parigi. "Ciò che è cambiato, rispetto alla scorsa stagione, è il Lens", ha dichiarato l’allenatore del PSG. "Sono diversi. Per il resto è tutto come al solito".

Probabilmente ha ragione solo a metà. Il Lens è sicuramente diverso, quasi irriconoscibile, in effetti, rispetto alla squadra che non è riuscita a qualificarsi per l’Europa meno di un anno fa.

Non erano affatto una cattiva squadra sotto l’ex allenatore Will Still. Al contrario, un ottavo posto è sembrato un risultato solido per un club che vende. Quindi, è più che altro il caso di Pierre Sage che ha superato ogni aspettativa da quando ha sostituito Still alla guida la scorsa estate.

Certo, Sage era sembrato una nomina accorta da parte del Lens, visto che aveva fatto un buon lavoro in circostanze difficili a Lione prima di essere esonerato nel gennaio dell’anno scorso. Tuttavia, il suo obiettivo a inizio stagione era evitare la retrocessione — e al club andava benissimo così, dato che l’unica priorità era rimettere in ordine i conti.