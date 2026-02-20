Sage è ovviamente determinato a smorzare i discorsi su un trionfo in campionato, sottolineando che il PSG, come ha dimostrato la scorsa stagione, è "una squadra straordinaria" capace di spazzare via tutti da qui fino alla fine della stagione. "Non appena il PSG affonda il piede nell’allungo finale, è possibile che non lo vedremo più", ha detto l’allenatore del Lens.
Sage ha anche sostenuto che la squadra di Luis Enrique è battibile solo se "non è il PSG". Ma è proprio questo il punto: al di là di Le Classique, il PSG per una parte significativa della stagione non è sembrato davvero se stesso.
Ci sono ovviamente diverse ragioni, prima fra tutte la stanchezza e gli infortuni causati dal competere su così tanti fronti per tutto il 2025. Tuttavia, Dembélé, in modo piuttosto rivelatore, ha affermato appena una settimana dopo aver salutato il ritorno in forma del PSG che il problema principale era che alcuni dei suoi compagni non stavano più giocando con lo stesso atteggiamento altruista.
"La scorsa stagione, abbiamo messo il club al primo posto, prima di pensare a noi stessi, e credo che dobbiamo tornare a questo", ha avvertito il vincitore del Pallone d’Oro dopo la sorprendente sconfitta della scorsa settimana a Rennes. "Siamo nella seconda metà della stagione, e deve venire prima il Paris Saint-Germain, non i singoli giocatori, perché se in campo giochiamo per conto nostro, non funzionerà. Non vinceremo i titoli che vogliamo".
Esiste dunque almeno un barlume di speranza per il Lens, anche se Sage resta con i piedi per terra sostenendo che la sua squadra dovrebbe battere i campioni nello scontro diretto di aprile per avere qualche possibilità di detronizzarli.
"Non ho mai battuto il PSG" ha detto il 46enne, "ma se potesse succedere il 12 aprile, non sarebbe male!" In effetti, se il Lens dovesse vincere quel particolare confronto allo Stade Bollaert-Delelis, persino Sage potrebbe iniziare davvero a pensare al titolo.