Leeds-Southampton 0-1: i Saints tornano in Premier League, decide il trascinatore Armstrong

Gli uomini del giovane tecnico Russell tornano in Premier League dopo una sola annata: rimane in seconda serie il Leeds di Gnonto.

Non poteva che essere Adam Armstrong, trascinatore assoluto del Southampton nel 2023/2024, a riportare in Premier League il club Saints dopo appena una stagione in seconda serie. Nella finale playoff l'attaccante inglese segna il goal che vale la promozione e condanna allo stesso tempo il Leeds ad una nuova annata in Championship.

Dopo aver superato in semifinale playoff il West Bromwich, il Southampton ha avuto la meglio sul Leeds, che a sua volta era riuscito ad eliminare il Norwich nella precedente gara. 1-0 a Wembley per gli uomini del giovanissimo Russell Martin, riuscito a riportare il club in Premier alla prima annata da tecnico dei Saints.

Russell, classe 1986, aveva portato il Southampton a chiudere il campionato a 87 punti, 3 dietro al Leeds ma ben nove rispetto al direttamente promosso Ipswich Town, nuovamente in Premier League al pari del Leicester di Maresca