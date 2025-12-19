Pubblicità
Pubblicità
Lee CasciaroGetty Images
Francesco Schirru

In Conference è sceso in campo un calciatore-poliziotto, il più vecchio di sempre: 44 anni

Lee Casciaro dei Lincoln Red Imps ha battuto i record delle competizioni europee giocando la partita dell'ultimo turno di Conference: classe 1981, fa parte delle forze dell'ordine.

Pubblicità

Il Lincoln Red Imps non è riuscito a raggiungere la fase ad eliminazione diretta della Conference League, ma il nome della compagine di Gibilterra rimarrà nella storia. Uno dei suoi giocatori, Lee Casciaro, è infatti sceso in campo all'età di 44 anni, diventando il giocatore più vecchio di sempre a giocare in una competizione europea.

Un traguardo importantissimo per Casciaro, che dopo aver giocato qualche minuto nelle qualificazioni di Europa League ha avuto modo di entrare a gara in corso anche nella partita di Conference contro il Legia Varsavia, riuscendo così a fare la storia delle competizioni extra-nazionali. Classe 1981, è un attaccante che ha sempre giocato con il Lincoln, tanto che il suo esordio in squadra è avvenuto addirittura nello scorso secolo.

Casciaro gioca nel Lincoln sin dal 1998 e nell'ultimo decennio ha anche fatto parte della Nazionale di Gibilterra, riuscendo a mettere insieme 66 presenze e 3 reti contro Georgia, Cipro e Scozia. La particolarità? Oltre a giocare con i biancorossi, fa il poliziotto.

  • IL RACCONTO DI CASCIARO

    "Lavoro per il ministero della difesa di Gibilterra” ha raccontato l’ufficiale di polizia in esclusiva a talkSPORT.

    “A dire il vero, sono stato un agente di polizia per 22 anni e ho arrestato una persona, sono un buon poliziotto" assicura il classe 1981.

    "È più una base militare, quindi è più una polizia di sicurezza che altro. Una sicurezza per le navi e l’esercito”.

    • Pubblicità

  • L'UNICO CASO

    Nonostante i piccolissimi club europei abbiano spesso giocatori che hanno un altro lavoro oltre a quello del calciatore, al Lincoln Casciaro è praticamente l'unico caso. 

    Del resto Lee era in squadra due decenni prima che la formazione di Gibilterra avesse persino la possiblità di giocare in Europa League e Conference.

    "La maggior parte di loro sono professionisti gioca a tempo pieno ora" racconta Casciaro. “A parte il portiere che è un guardiano, il resto in realtà gioca solo a calcio”.
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE RETI DI CASCIARO

    Casciaro ha avuto modo di segnare alcuni goal in Europa. Lo scorso anno, ad esempio, il giocatore gibraltaro ha siglato una rete contro la Dinamo Minsk nel successo per 2-1 durante le qualificazioni di Europa League.

    Da quando il Lincoln ha avuto la possibilità di giocare in campo continentale, Casciaro ha segnato anche contro Celtic, Torshavn e Santa Coloma, riuscendo a diventare un 'volto curioso' solamente dopo essere sceso in campo a 44 anni nella partita che ha chiuso il girone di Conference 25/26.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • DI NUOVO IN EUROPA

    Il Lincoln è di gran lunga la squadra più vincente di Gibilterra, un territorio britannico d’oltremare situato sulla costa spagnola che conta appena 40.000 abitanti.

    La squadra biancorossa, chiamata così in virtù della città inglese di Lincoln (l'Imps di Reds deriva dall'Imp della cattedrale di Lincoln, ovvero un diavoletto presente al suo interno) ha vinto ben 29 volte il torneo locale, ma nell'attuale annata si trova a sorpresa al secondo posto dietro al St Joseph's F.C.

    Le prime sei squadre del torneo, attualmente a dodici, si qualificheranno alla fase per il titolo, con la prima che accederà ai preliminari di Champions e la seconda a quelli di Conference. Difficilmente il Lincoln fallirà l'accesso a uno dei due, così da avere la possibilità di giocare nuovamente in Europa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
National League
Lincoln Red Imps FC crest
Lincoln Red Imps FC
LRI
Lynx crest
Lynx
LYN
0