In Conference è sceso in campo un calciatore-poliziotto, il più vecchio di sempre: 44 anni

Il Lincoln Red Imps non è riuscito a raggiungere la fase ad eliminazione diretta della Conference League, ma il nome della compagine di Gibilterra rimarrà nella storia. Uno dei suoi giocatori, Lee Casciaro, è infatti sceso in campo all'età di 44 anni, diventando il giocatore più vecchio di sempre a giocare in una competizione europea.

Un traguardo importantissimo per Casciaro, che dopo aver giocato qualche minuto nelle qualificazioni di Europa League ha avuto modo di entrare a gara in corso anche nella partita di Conference contro il Legia Varsavia, riuscendo così a fare la storia delle competizioni extra-nazionali. Classe 1981, è un attaccante che ha sempre giocato con il Lincoln, tanto che il suo esordio in squadra è avvenuto addirittura nello scorso secolo.

Casciaro gioca nel Lincoln sin dal 1998 e nell'ultimo decennio ha anche fatto parte della Nazionale di Gibilterra, riuscendo a mettere insieme 66 presenze e 3 reti contro Georgia, Cipro e Scozia. La particolarità? Oltre a giocare con i biancorossi, fa il poliziotto.