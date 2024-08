Lecco-Milan Futuro dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La formazione Under 23 dei rossoneri è pronta al debutto ufficiale: di fronte il Lecco nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C.

È tutto pronto per l’esordio ufficiale del Milan Futuro. La formazione Under 23 rossonera, allenata dall’ex difensore Daniele Bonera, è di scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco nella sfida valida per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C.

Di fronte la formazione di casa, retrocessa nell’ultima stagione e ripartita dalla terza serie con una nuova proprietà e guidata in panchina da Francesco Baldini.

Primo banco di prova per il Milan Futuro di Bonera, che fa il suo debutto in un match ufficiale contro il Lecco, un avversario insidioso, e proverà ad accedere al secondo turno.

Di seguito tutte le informazioni necessarie su Lecco-Milan Futuro: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.