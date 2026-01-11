Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Parma esultanzaGetty Images
Michael Di Chiaro

Lecce-Parma 1-2, pagelle e tabellino: Pellegrino decisivo, Bernabé inventa, follie di Banda e Gaspar, disastro Tiago Gabriel

I salentini la sbloccano subito con Stulic, poi si fanno male da soli: Banda espulso per un fallaccio su Del Prato, ma l'incredibile autorete di Tiago Gabriel rimette in corsa gli emiliani che la vincono grazie al colpo di testa di Pellegrino. In pieno recupero follia di Gaspar: il Lecce chiude in 9.

Pubblicità

Il lunch match della 20esima giornata di Serie A si chiude con il colpo esterno del Parma in casa del Lecce: allo Stadio 'Via del Mare' i ducali si aggiudicano, in rimonta, lo scontro salvezza imponendosi con il risultato di 1-2.

Pronti, via e i padroni di casa colpiscono al primo affondo: Stulic, schierato al posto dell'acciaccato Camarda (nemmeno in panchina) si gira all'improvviso in area, su innesco di Banda, e dopo una manciata di secondi porta avanti i giallorossi.

Sembra tutto in discesa per la squadra allenata da Di Francesco, ma nella ripresa i padroni di casa si fanno male, letteralmente, da soli: Banda viene ammonito per un fallaccio ai danni di Del Prato ma l'intervento del VAR cambia il colore del cartellino che diventa rosso. Con il Lecce in 10, il Parma alza i giri del motore ma a firmare il pareggio è un'altra gentile concessione di marca leccese: cross innocuo di Bernabé e Tiago Gabriel, con un goffo colpo di testa all'indietro spedisce nella propria porta.

Ma non finisce qui perché al 73' Bernabé (che colpisce anche una traversa) pennella un pallone con il contagiri per il colpo di testa inesorabile di Pellegrino che piazza il colpo da tre punti. In pieno recupero Gaspar perde la testa: calcione a Pellegrino, mentre l'attaccante era già a terra, e rosso diretto. Il Lecce chiude malissimo, in nove uomini ed esce tra i fischi.

  • PAGELLE LECCE

    Stulic (7) è di fatto l'unico a salvarsi grazie al goal-lampo al primo pallone toccato che però si rivela puramente illusorio. Disastroso Tiago Gabriel (4.5) il cui goffo colpo di testa su cross di Bernabé infila il pallone nella propria porta e rimette il Parma in corsa. Fa ancora peggio Banda (4) espulso, dopo correzione del cartellino al VAR, a causa di un intervento durissimo ai danni di Del Prato. Nel finale perde la testa anche Gaspar (4): calcione a Pellegrino a gioco fermo e rosso anche per lui

    VOTI LECCE: Falcone 6; Veiga 5.5, Gaspar 4, T. Gabriel 4.5, Ndaba 5.5 (78' Sottil sv); Kaba 6, Ramadani 5.5 (79' Coulibaly sv), Maleh 6 (79' Gandelman sv); Banda 4, Stulic 7 (65' Gallo 6), Pierotti 5.5 (54' N'Dri).

    • Pubblicità

  • PAGELLE PARMA

    Pellegrino (7) griffa il goal numero sei in campionato, nonché il terzo di testa: una rete pesantissima per la stagione del Parma. L'attaccante viene ispirato dalla prestazione illuminante di Bernabé che 'propizia' l'autorete di Tiago Gabriel prima di pennellare il pallone da tre punti per il compagno argentino. Oristanio (6) viaggia ad intermittenza e colpisce un palo.

    VOTI PARMA: Corvi 6; Delprato 6, Circati 6, Valenti 6, Valeri 5.5; Bernabé 7 (80' Ordonez sv), Keita 5.5 (63' Estevez 6), Sorensen 6; Ondrejka 6 (80' Benedyczak sv), Oristanio 6 (85' Britschgi sv); Pellegrino 7.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO LECCE-PARMA

    LECCE-PARMA 1-2

    Marcatori: 1' Banda (L), 65' aut. Tiago Gabriel (P), 73' Pellegrino

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Ndaba (78' Sottil); Kaba, Ramadani (79' Coulibaly), Maleh (79' Gandelman); Banda, Stulic (65' Gallo), Pierotti (54' N'Dri). All. Di Francesco.

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (80' Ordonez), Keita (63' Estevez), Sorensen; Ondrejka (80' Benedyczak), Oristanio (85' Britschgi); Pellegrino. All. Cuesta.

    Arbitro: Marinelli

    Ammoniti: Pierotti, Ramadani, Kaba, Del Prato

    Espulsi: Banda, Gaspar



Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Lecce crest
Lecce
LEC
0