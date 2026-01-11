Lecce-Parma 1-2, pagelle e tabellino: Pellegrino decisivo, Bernabé inventa, follie di Banda e Gaspar, disastro Tiago Gabriel

Il lunch match della 20esima giornata di Serie A si chiude con il colpo esterno del Parma in casa del Lecce: allo Stadio 'Via del Mare' i ducali si aggiudicano, in rimonta, lo scontro salvezza imponendosi con il risultato di 1-2.

Pronti, via e i padroni di casa colpiscono al primo affondo: Stulic, schierato al posto dell'acciaccato Camarda (nemmeno in panchina) si gira all'improvviso in area, su innesco di Banda, e dopo una manciata di secondi porta avanti i giallorossi.

Sembra tutto in discesa per la squadra allenata da Di Francesco, ma nella ripresa i padroni di casa si fanno male, letteralmente, da soli: Banda viene ammonito per un fallaccio ai danni di Del Prato ma l'intervento del VAR cambia il colore del cartellino che diventa rosso. Con il Lecce in 10, il Parma alza i giri del motore ma a firmare il pareggio è un'altra gentile concessione di marca leccese: cross innocuo di Bernabé e Tiago Gabriel, con un goffo colpo di testa all'indietro spedisce nella propria porta.

Ma non finisce qui perché al 73' Bernabé (che colpisce anche una traversa) pennella un pallone con il contagiri per il colpo di testa inesorabile di Pellegrino che piazza il colpo da tre punti. In pieno recupero Gaspar perde la testa: calcione a Pellegrino, mentre l'attaccante era già a terra, e rosso diretto. Il Lecce chiude malissimo, in nove uomini ed esce tra i fischi.