Lecce-Natz dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole estiva per il Lecce che affronta il Natz: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Prima amichevole estiva per il nuovo Lecce di Eusebio Di Francesco. La squadra giallorossa sta preparando la nuova stagione sportiva in ritiro a Bressanone (Bolzano), dove si allenerà fino al 4 agosto.

Per smaltire i pesanti carichi di lavoro e mettere in pratica i primi esperimenti tattici, il Lecce scenderà in campo nel test amichevole contro il Natz, squadra locale che nella prossima stagione giocherà nel campionato di Promozione.

La gara sarà anche l’occasione per vedere all’opera alcuni dei nuovi arrivi: tra loro uno dei più attesi è Francesco Camarda, baby attaccante arrivato dal Milan.

Tutte le info su Lecce-Natz: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.