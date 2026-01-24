Pubblicità
Lecce LazioGetty
Vittorio Rotondaro

Lecce-Lazio 0-0, pagelle e tabellino: quantità e qualità per Ramadani e Coulibaly, bocciati Cancellieri e Dia

Brutto 0-0 al 'Via del Mare' tra Lecce e Lazio: meglio i padroni di casa, i capitolini si confermano in un pessimo periodo di forma.

Un pareggio che serve a poco, forse a nulla: soprattutto per la Lazio, di nuovo a secco di marcature contro un Lecce che quantomeno ferma l'emorragia di sconfitte e si porta a +1 sulla Fiorentina terz'ultima.

Primo tempo senza spunti per la squadra di Sarri, incapace di tirare verso lo specchio della porta di un inoperoso Falcone: zero i tentativi biancocelesti, di fronte ai sette dei padroni di casa. I giallorossi vanno vicini al vantaggio con Coulibaly (Provedel attento) e soprattutto con Ramadani: botta dalla lunga distanza che si infrange contro la parte inferiore della traversa, col pallone che rimbalza in campo e non oltre la linea.

La musica sembra cambiare nella ripresa, quando Falcone si oppone alla grande in uscita su Dia, ma si tratta solo di un fuoco di paglia: le sostituzioni cambiano il volto delle due squadre ma non la sostanza di un match sostanzialmente bloccato. La chance più 'nitida' è una punizione da lontano di Sottil, sulla quale Provedel sfodera un semplice riflesso: per il resto accade poco o nulla, a 'coronamento' di una serata dimenticabile per entrambi gli schieramenti.

  • PAGELLE LECCE

    Falcone (6.5) deve sporcarsi i guanti su Dia, Ramadani (6.5) e Coulibaly (6.5) trainano la squadra di Di Francesco soprattutto durante la prima frazione. Stulic (5.5) non raggiunge la sufficienza.

    Voti Lecce(4-2-3-1): Falcone 6.5; Veiga 6, Siebert 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Ramadani 6.5, Coulibaly 6.5; Pierotti 6 (89' Morente s.v.), Gandelman 6, Banda 5.5 (64' Sottil 6); Stulic 5.5 (64' Cheddira 6). All. Di Francesco.

  • PAGELLE LAZIO

    Clean-sheet per un diligente Provedel (6.5), Taylor (5.5) si vede con un tiro nel finale: troppo poco. Cancellieri (5) e Dia (5) in serata 'no'.

    Voti Lazio(4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (73' Pellegrini 6), Gila 6.5 (64' Provstgaard 6), Romagnoli 6, Marusic 6; Taylor 5.5, Vecino 5.5 (64' Dele-Bashiru 6), Basic 5.5; Cancellieri 5 (82' Isaksen s.v.), Dia 5 (64' Ratkov 6), Zaccagni 5.5. All. Sarri.

  • TABELLINO LECCE-LAZIO

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 6.5; Veiga 6, Siebert 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Ramadani 6.5, Coulibaly 6.5; Pierotti 6 (89' Morente s.v.), Gandelman 6, Banda 5.5 (64' Sottil 6); Stulic 5.5 (64' Cheddira 6). All. Di Francesco.

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (73' Pellegrini 6), Gila 6.5 (64' Provstgaard 6), Romagnoli 6, Marusic 6; Taylor 5.5, Vecino 5.5 (64' Dele-Bashiru 6), Basic 5.5; Cancellieri 5 (82' Isaksen s.v.), Dia 5 (64' Ratkov 6), Zaccagni 5.5. All. Sarri.

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Veiga (LE), Provstgaard (LA), Tiago Gabriel (LE)

    Espulsi: -

0