Bastoni Lecce Inter Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Lecce-Inter, fischi per Bastoni a ogni tocco di palla: i tifosi giallorossi non perdonano

L'espulsione di Kalulu e l'episodio del Derby d'Italia non risparmiano il difensore dell'Inter, colpito dai fans giallorossi durante la gara del Via del Mare.

Alessandro Bastoni fischiato a ogni tocco di palla durante Lecce-Inter. La prima gara di Serie A post Derby d'Italia non ha certo raffreddato quanto accaduto a San Siro in occasione dell'espulsione di Kalulu: i fans giallorossi presenti al Via Del Mare si sono fatti sentire durante la sfida del 21 febbraio, colpendo rumorosamente il difensore avversario.

"Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo e capire le differenze rispetto a quello che ho sentito io in campo" aveva detto Bastoni prima della gara contro il Bodo/Glimt. 

"Ho sentito un contatto con il mio braccio che, rivedendo le immagini, è stato assolutamente accentuato. Per questo sono qui, per ammetterlo e prendermi le mie responsabilità. Ma la cosa per cui mi dispiaccio di più è il comportamento successivo all'espulsione, quindi sono qui perché un essere umano ha il diritto di sbagliare, ma ha anche il dovere di riconoscere l'errore. Sarò sempre lo stesso Bastoni, in più di 300 partite sono stato coinvolto in un episodio simile solo sabato. Ho imparato a gestire tutto, sarà il solito Bastoni".

  • FANS VS BASTONI

    Parole successive all'episodio Kalulu che non sono bastate ad interrompere l'astio dei tifosi, furiosi per non aver immediatamente evidenziato come il secondo giallo e dunque l'espulsione fossero eccessivi. 

    La più grande accusa che viene mossa a Bastoni è però l'esultanza sfrenata dopo il rosso rifilato all'avversario.

  • CHIVU E KOLAROV CON BASTONI

    Consapevole del difficile clima attorno a Bastoni, il dirigente interista Kolarov si è subito rivolto al difensore: "Ma perché lo fischiano? Ma davvero? Non pensarci, continua così e continua a giocare Ale" le parole riportate da Dazn.

    Dopo i primi fischi Kolarov si è subito girato verso le tribune del Via Del Mare, spiazzato per l'accoglienza ricevuta dal difensore nerazzurro.

    Un sorriso amaro, invece, per Chivu, che allo stesso modo ha richiamato Chivu per supportarlo, invitandolo a non pensare alla pioggia di fischi.

