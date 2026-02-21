Lecce-Inter, fischi per Bastoni a ogni tocco di palla: i tifosi giallorossi non perdonano

Alessandro Bastoni fischiato a ogni tocco di palla durante Lecce-Inter. La prima gara di Serie A post Derby d'Italia non ha certo raffreddato quanto accaduto a San Siro in occasione dell'espulsione di Kalulu: i fans giallorossi presenti al Via Del Mare si sono fatti sentire durante la sfida del 21 febbraio, colpendo rumorosamente il difensore avversario.

"Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo e capire le differenze rispetto a quello che ho sentito io in campo" aveva detto Bastoni prima della gara contro il Bodo/Glimt.

"Ho sentito un contatto con il mio braccio che, rivedendo le immagini, è stato assolutamente accentuato. Per questo sono qui, per ammetterlo e prendermi le mie responsabilità. Ma la cosa per cui mi dispiaccio di più è il comportamento successivo all'espulsione, quindi sono qui perché un essere umano ha il diritto di sbagliare, ma ha anche il dovere di riconoscere l'errore. Sarò sempre lo stesso Bastoni, in più di 300 partite sono stato coinvolto in un episodio simile solo sabato. Ho imparato a gestire tutto, sarà il solito Bastoni".