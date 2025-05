Lecce e Empoli a pari punti: scontri diretti, differenza reti o spareggio, chi si salva e chi retrocede

Empoli vs Hellas Verona

Lecce ed Empoli sono attualmente terzultime e potrebbero chiudere il campionato con gli stessi punti: cosa accadrebbe con questo scenario?

Il Lecce ha avuto un sussulto contro il Torino, tornando alla vittoria dopo tre mesi e mezzo. Ma si è rialzato anche l'Empoli, che battendo Parma e Monza ha rilanciato pesantemente le proprie quotazioni per la salvezza.

La formazione di Marco Giampaolo e quella di Roberto D'Aversa sono due delle cinque formazioni che potrebbero ancora fare compagnia al Monza nella Serie B del prossimo anno: l'unica formazione retrocessa è proprio quella brianzola, le altre sono tutte in ballo.

Decisivi saranno così gli ultimi 90 minuti, per entrambe in programma domenica sera: il Lecce andrà sul campo della Lazio, mentre l'Empoli ospiterà il Verona in un altro scontro diretto da brividi.

Cosa accadrebbe in caso di arrivo al terzultimo posto di Lecce ed Empoli? Chi retrocederebbe? In questo caso valgono gli scontri diretti, la differenza reti o si procede con uno spareggio? Cosa dice il regolamento.