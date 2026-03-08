Goal.com
Lecce Cremonese Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Tutta la rabbia della Cremonese dopo la partita contro il Lecce: "Derubati, un'ingiustizia"

Il ds della Cremonese ha commentato il mancato rigore per il contatto Jean-Sanabria: "Non mi si dica che l'arbitro non ha visto nella mischia, il VAR cosa ci sta a fare?".

Il fondamentale scontro salvezza tra Lecce e Cremonese è dei salentini. Una gara, quella del Via del Mare, terminata 2-1 per i padroni di casa. Tra furiose polemiche.

Negli ultimi minuti del match, infatti, la Cremonese ha protestato vibratamente per un possibile rigore, alla fine non assegnato: Nicola è andato su tutte le furie, mentre Pezzella è stato espulso. Una sfida delicatissima che ha portato al caos più totale, vista l'enorme posta in gioco. Ora a +3 sul terzultimo posto, i giallorossi son riusciti ad uscire dalla zona retrocessione dopo un lungo periodo, con tre vittorie negli ultimi cinque incontri, fondamentali per rimanere in Serie A.

La Cremonese recrimina, nell'ennesima gara senza vittoria: l'ultimo successo dei grigi è datato addirittura 7 dicembre, tanto che dall'ottima posizione autunnale il team di Nicola, più che mai sulla graticola, è sceso fino ad occupare il terzultimo posto.

  • LO SFOGO DI GIACCHETTA

    Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese si è sfogato a proposito della parte finale di gara, con il contatto Jan-Sanabria non fischiato:

    "Non sono qui per parlare della partita dal punto di vista tecnico" ha detto Giacchetta. "E' già la seconda volta che mi trovo a intervenire dopo l'episodio di Torino, un fallo clamoroso di Simeone in area al 95' che non è stato punito. Ci è costato un punto importante. Qui non è stato neanche chiamato dal VAR".

    "Il VAR è intervenuto in due occasioni, qui c'è stato un fallo chiaro a tutti, anche a chi era in tribuna: Sanabria viene toccato sul piede destro dall'avversario in maniera decisiva, è un tocco in area a cinque metri dalla porta. E' altamente penalizzante"

    "Non mi si dica che l'arbitro non ha visto nella mischia. Noi parliamo del mancato intervento del VAR: cosa ci sta a fare? A volte sembra che facciano le gare per i millimetri, anche inutili, e a volte per lo meno deve intervenire. Ci sentiamo danneggiati e c'è una mancanza di rispetto nei nostri confronti".

  • "LA STORIA SI RIPETE"

    "Sono qui per rivendicare un rispetto che merita la Cremonese, ci sentiamo derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo" ha continuato Giacchetta in sala stampa dopo aver parlato a DAZN. 

    "A Torino all’ultimo minuto non ci è stato dato un calcio di rigore e oggi la storia si ripete. Da parte nostra è una mancanza di rispetto, un’ingiustizia. Rivendichiamo l’intervento del VAR, mi domando cosa ci stia a fare. Come è intervenuto due volte durante la partita, doveva intervenire anche al 95esimo"

    "Tutti siamo testimoni di un episodio determinante ai fini del risultato e di una giustizia che la Cremonese non ha avuto. E' un episodio netto e decisivo. Ci dispiace che qualche giocatore si sia fatto trasportare dall'enfasi finale e abbiamo rimediato un rosso".

