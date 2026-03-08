Tutta la rabbia della Cremonese dopo la partita contro il Lecce: "Derubati, un'ingiustizia"

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese si è sfogato a proposito della parte finale di gara, con il contatto Jan-Sanabria non fischiato:

"Non sono qui per parlare della partita dal punto di vista tecnico" ha detto Giacchetta. "E' già la seconda volta che mi trovo a intervenire dopo l'episodio di Torino, un fallo clamoroso di Simeone in area al 95' che non è stato punito. Ci è costato un punto importante. Qui non è stato neanche chiamato dal VAR".

"Il VAR è intervenuto in due occasioni, qui c'è stato un fallo chiaro a tutti, anche a chi era in tribuna: Sanabria viene toccato sul piede destro dall'avversario in maniera decisiva, è un tocco in area a cinque metri dalla porta. E' altamente penalizzante"

"Non mi si dica che l'arbitro non ha visto nella mischia. Noi parliamo del mancato intervento del VAR: cosa ci sta a fare? A volte sembra che facciano le gare per i millimetri, anche inutili, e a volte per lo meno deve intervenire. Ci sentiamo danneggiati e c'è una mancanza di rispetto nei nostri confronti".