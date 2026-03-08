Tutta la rabbia della Cremonese dopo la partita contro il Lecce: "Derubati, un'ingiustizia"

Il fondamentale scontro salvezza tra Lecce e Cremonese è dei salentini. Una gara, quella del Via del Mare, terminata 2-1 per i padroni di casa. Tra furiose polemiche.
Negli ultimi minuti del match, infatti, la Cremonese ha protestato vibratamente per un possibile rigore, alla fine non assegnato: Nicola è andato su tutte le furie, mentre Pezzella è stato espulso. Una sfida delicatissima che ha portato al caos più totale, vista l'enorme posta in gioco. Ora a +3 sul terzultimo posto, i giallorossi son riusciti ad uscire dalla zona retrocessione dopo un lungo periodo, con tre vittorie negli ultimi cinque incontri, fondamentali per rimanere in Serie A.
La Cremonese recrimina, nell'ennesima gara senza vittoria: l'ultimo successo dei grigi è datato addirittura 7 dicembre, tanto che dall'ottima posizione autunnale il team di Nicola, più che mai sulla graticola, è sceso fino ad occupare il terzultimo posto.