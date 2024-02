Leao segna sempre in coppa e mai in campionato: il paradosso nella stagione del Milan

Non segna da settembre in Serie A: Leao decisivo con gli assist ma nullo in termini di reti. In coppa i dati sono all'opposto.

Ai tifosi del Milan poco importa, di base, dove i propri giocatori trovino il goal. Serie A, Champions, Europa League, Coppa Italia? L'importante che aiuti i colori rossoneri. Un discorso che vedrebbe sicuramente di traverso invece i fanta-allenatori, magari davanti ad una divisione totale tra prestazioni in coppa e in campionato. Il caso più clamoroso del 2023/2024 in casa rossonera è sicuramente Leao, esterno del Milan in crisi totale per quanto riguarda la Serie A, ma che una volta messo in campo in coppa, sia Champions, Europa League o Coppa Italia, riesce a trovare la via del goal con grande continuità. L'articolo prosegue qui sotto