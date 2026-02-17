Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Loftus-Cheek: chi gioca nell'attacco del Milan col Como e la probabile formazione

Chi certamente non giocherà dall'inizio è Niclas Fullkrug. Il tedesco ha avuto la chance a Pisa, pur subentrando tra primo e secondo tempo proprio a Nkunku, ma l'ha clamorosamente gettata al vento.

Se Modric non avesse fatto il fuoriclasse a pochi minuti dalla fine, piazzando il graffio da tre punti, gran parte della colpa per la mancata vittoria sarebbe ricaduta proprio su Fullkrug. Che ha sbagliato un rigore, che ha fatto annullare un gran goal di Rabiot per un suo tocco di mano, che si è mangiato un'altra chance a pochi passi dalla porta.

Arma apriscatole contro le piccole, almeno in linea teorica, Fullkrug ha già dimostrato contro il Lecce di poter essere utile. Non a Pisa, però. E in ogni caso oggi le gerarchie sono altre, specialmente in vista del Como: Nkunku dovrebbe partire dall'inizio, con lui uno tra Leao e Pulisic.