Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leao Pulisic NkunkuGetty Images
Stefano Silvestri

Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Loftus-Cheek: chi gioca nell'attacco del Milan col Como e la probabile formazione

Nkunku e Fullkrug non hanno fatto bene a Pisa, Pulisic sta tornando a pieno regime così come Leao. Mentre il ruolo di Loftus-Cheek è un rebus. Chi sceglie Allegri nel recupero coi lariani?

Pubblicità

Sì, è la settimana di Champions League. E sì, mercoledì sera toccherà all'Inter, di scena sul campo del Bodo/Glimt. Ma sarà anche la notte del recupero tra Milan e Como, che praticamente in contemporanea deciderà parecchio dei destini Scudetto.

Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri qualche dubbio di formazione ce l'ha. Sia in mezzo al campo, dove mancherà per squalifica Adrien Rabiot dopo l'espulsione di Pisa, che in attacco.

Ecco: proprio il reparto offensivo è il grande rebus rossonero in vista della sfida ai lariani. Tra gente che sta tornando a pieno regime, gente che in Toscana ha deluso, gente che scalpita. E pure gente che potrebbe (ri)cambiare ruolo.

  • Leao Pulisic MilanGetty Images

    SOLO UNO TRA LEAO E PULISIC?

    Lunedì la Gazzetta dello Sport ha svelato i piani di Allegri in vista della partita col Como: solo uno tra Rafael Leao e Christian Pulisic si prenderà una maglia da titolare nel reparto offensivo del Milan.

    Chi? Al momento il favorito sembra essere Leao, nonostante non sia entrato granché bene nel finale della gara di Pisa. Il portoghese sta convivendo da tempo con qualche guaio muscolare, che spera finalmente di lasciarsi alle spalle in maniera definitiva dopo troppi stop.

    Anche Pulisic è entrato nel finale di Pisa-Milan, giocando però meno minuti rispetto al compagno. Non ha avuto modo di lasciare un graffio, spera di farlo col Como. La condizione sta tornando. Ma, come detto, l'americano dovrebbe partire dalla panchina.

    • Pubblicità

  • NKUNKU CONFERMATO

    Chi appare certo del posto è Christopher Nkunku, sempre più al centro del Milan nelle ultime settimane. Anche se il primo tempo negativo di Pisa, con tanto di sostituzione all'intervallo, sembrerebbe indicare il contrario.

    Il francese, del resto, era reduce da un mese e mezzo di gran livello: cinque le reti segnate nelle precedenti sei partite giocate prima di quella dell'Arena Garibaldi. Tutto era nato con la doppietta al Verona del 28 dicembre, una sorta di rinascita dopo una prima parte di stagione soffertissima.

    Nkunku, oggi, fa a pieno titolo parte del Milan. A gennaio è rimasto, anche se qualcuno lo vedeva in direzione Istanbul (Fenerbahçe). E col Como si terrà stretta la maglia da titolare, in attesa di capire chi gli farà compagnia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Niclas Fullkrug Pisa MilanGetty Images

    FULLKRUG, QUOTAZIONI IN DISCESA

    Chi certamente non giocherà dall'inizio è Niclas Fullkrug. Il tedesco ha avuto la chance a Pisa, pur subentrando tra primo e secondo tempo proprio a Nkunku, ma l'ha clamorosamente gettata al vento.

    Se Modric non avesse fatto il fuoriclasse a pochi minuti dalla fine, piazzando il graffio da tre punti, gran parte della colpa per la mancata vittoria sarebbe ricaduta proprio su Fullkrug. Che ha sbagliato un rigore, che ha fatto annullare un gran goal di Rabiot per un suo tocco di mano, che si è mangiato un'altra chance a pochi passi dalla porta.

    Arma apriscatole contro le piccole, almeno in linea teorica, Fullkrug ha già dimostrato contro il Lecce di poter essere utile. Non a Pisa, però. E in ogni caso oggi le gerarchie sono altre, specialmente in vista del Como: Nkunku dovrebbe partire dall'inizio, con lui uno tra Leao e Pulisic.

  • E LOFTUS-CHEEK?

    Rimane Ruben Loftus-Cheek. Il quale contro il Como potrebbe giocare, sì, ma in un altro ruolo rispetto alle ultime partite: in mezzo al campo, da mezzala, al posto dello squalificato Rabiot.

    Loftus-Cheek è in ballottaggio con Samuele Ricci, lui sì entrato molto bene a Pisa e autore dell'assist decisivo per Modric. Da lì non si scappa: o gioca uno come mezzala sinistra, o gioca l'altro. Con l'ex granata che al momento pare favorito e l'inglese che spera di dare continuità ai due goal nelle ultime due uscite, tenendosi stretta la maglia da titolare. Che sia in un ruolo o in un altro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN COL COMO

    In tutto questo, come giocherà dunque il Milan contro il Como? La probabile formazione dei rossoneri, tra i tanti dubbi in attacco e il rebus sul sostituto di Rabiot.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (Saelemaekers), Fofana, Modric, Ricci (Loftus-Cheek), Bartesaghi; Leao (Pulisic), Nkunku. All. Allegri

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Como crest
Como
COM
0