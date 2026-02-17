Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Loftus-Cheek: chi gioca nell'attacco del Milan col Como e la probabile formazione

Sì, è la settimana di Champions League. E sì, mercoledì sera toccherà all'Inter, di scena sul campo del Bodo/Glimt. Ma sarà anche la notte del recupero tra Milan e Como, che praticamente in contemporanea deciderà parecchio dei destini Scudetto.
Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri qualche dubbio di formazione ce l'ha. Sia in mezzo al campo, dove mancherà per squalifica Adrien Rabiot dopo l'espulsione di Pisa, che in attacco.
Ecco: proprio il reparto offensivo è il grande rebus rossonero in vista della sfida ai lariani. Tra gente che sta tornando a pieno regime, gente che in Toscana ha deluso, gente che scalpita. E pure gente che potrebbe (ri)cambiare ruolo.