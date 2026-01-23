Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug: chi gioca titolare in attacco nel Milan contro la Roma

Salvo stravolgimenti a ridosso della gara, saranno il 10 e l’11, dunque, a giocare titolari ma senza dubbio ci sarà spazio nel corso del match per Füllkrug e Nkunku. Una fiducia che Allegri ripone in loro, anche in virtù dell’apporto concreto portato da chi è subentrato a partita iniziata nelle ultime settimane.