Matteo Occhiuto

Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug: chi gioca titolare in attacco nel Milan contro la Roma

Dilemma offensivo per Allegri: in quattro si giocano le due maglie da titolare. Leao e Pulisic sono in vantaggio, ma l’ex West Ham avrà maggior minutaggio dopo la rete siglata al Lecce.

Il Milan scopre l’abbondanza offensiva. Le ultime settimane hanno visto protagonisti positivi in rossonero sia Niclas Fullkrug che Christopher Nkunku.

Il primo ha graffiato con il Lecce, trovando la sua prima rete italiana e consegnando tre punti fondamentali a Max Allegri. L’ex Lipsia, invece, ha timbrato il cartellino sia contro la Fiorentina 10 giorni fa che contro il Como nella gara successiva. 

Adesso, dunque, entrambi si candidano per una maglia da titolare nella grande sfida di domenica sera contro la Roma. 

Ma chi giocherà dall’inizio all’Olimpico?

    LEAO E PULISIC RESTANO IN POLE

    In realtà, Allegri non dovrebbe sovvertire le gerarchie. A essere in pole position per giocare dal primo minuto restano Rafa Leao e Christian Pulisic. La coppia designata resta quella formata dal portoghese e dall’americano. Leao, in particolare, ha lavorato anche nel giorno di riposo, a dimostrazione della voglia messa in atto per essere ancor più incisivo. 

    ALTERNANZA A GARA IN CORSO

    Salvo stravolgimenti a ridosso della gara, saranno il 10 e l’11, dunque, a giocare titolari ma senza dubbio ci sarà spazio nel corso del match per Füllkrug e Nkunku. Una fiducia che Allegri ripone in loro, anche in virtù dell’apporto concreto portato da chi è subentrato a partita iniziata nelle ultime settimane.

    FULLKRUG E L’EFFETTO PANCHINA

    Il goal di Fullkrug contro il Lecce è, infatti, il sesto che arriva direttamente dalla panchina nella stagione del Milan. Nessuno in Serie A può vantare queste cifre, il che prova la qualità di Allegri nel leggere le partite e la bravura di chi subentra a calarsi immediatamente bene nel contesto tecnico tattico.


    GIMENEZ SI PREPARA

    A Leao, Nkunku, Pulisic e Füllkrug, poi, sta per aggiungersi anche Santiago Gimenez. L’attaccante messicano sta per rientrare dopo il lungo infortunio alla caviglia: questo doterà il Milan e Allegri di una nuova freccia nel proprio arco offensivo, ampliando ulteriormente la possibilità di scelta per l’allenatore livornese. 

