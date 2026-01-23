Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug: chi gioca titolare in attacco nel Milan contro la Roma

Il Milan scopre l’abbondanza offensiva. Le ultime settimane hanno visto protagonisti positivi in rossonero sia Niclas Fullkrug che Christopher Nkunku.
Il primo ha graffiato con il Lecce, trovando la sua prima rete italiana e consegnando tre punti fondamentali a Max Allegri. L’ex Lipsia, invece, ha timbrato il cartellino sia contro la Fiorentina 10 giorni fa che contro il Como nella gara successiva.
Adesso, dunque, entrambi si candidano per una maglia da titolare nella grande sfida di domenica sera contro la Roma.
Ma chi giocherà dall’inizio all’Olimpico?