Leao e l'amore per Del Piero: "Lo guardavo, ho scelto la maglia per giocatori così"

Il portoghese ha raccontato di come osservasse le gesta di Del Piero durante gli anni della crescita. Il futuro di Leao? Ancora rossonero.

Rafa Leao ha raggiunto vette tali che ogni periodo buio lo vede al centro delle polemiche. Dopo averlo ammirato, devastante, nell'anno dello Scudetto, i tifosi del Milan pretendono da lui prestazioni sempre al top.

Il portoghese ha vissuto mesi difficili in campionato, relativamente al digiuno realizzativo, togliendosi un grande sasso dalla casrpa in seguito alla rete contro l'Atalanta del 26esimo turno: gran goal e gesto polemico per chi lo ha criticato.

Critiche che sono arrivate relativamente alle reti di Serie A, considerando come Leao non segnasse da settembre (quarto goal totale contro la Dea), ma non per gli assist in campionato e le quattro marcature nelle coppe del 2024.

Insomma, Leao è sempre in prima pagina.

Non solo nel calcio, ma anche con i progetti della sua vita extra-calcio: moda e musica, che il portoghese ha portato anche nel suo nuovo libro Smile, presentato davanti al Duomo di Milano.