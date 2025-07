Il Milan si gode Leao da centravanti: goal e assist contro il Liverpool, il 3-5-2 di Allegri lo può esaltare

Se la prima prova aveva lasciato luci e ombre, con il Liverpool Leao dà ragione ad Allegri: rende meglio nel nuovo ruolo?

Non è neanche calcio di agosto ma di luglio e di questo è consapevole Massimiliano Allegri, che non si esalterà per la vittoria 4-2 contro il Liverpool ma intanto il tecnico si gode Rafael Leao, che a prescindere dal contesto e dal momento in cui si è giocata la partita, ha dimostrato di poter fare la differenza anche se utilizzato come centravanti.

Il portoghese è stato schierato da attaccante centrale, almeno nello schieramento iniziale, esattamente come era successo contro l'Arsenal nel primo test della tournée. E questa volta le risposte dal campo sono state stra positive.

Leao ha trascinato la squadra segnando e facendo assist; in generale, ha resto efficace la strategia del Milan contro il Liverpool, rivelandosi, non sorprendentemente, un'arma potenzialmente decisiva in campo aperto.

Ecco la sua prova e una domanda che lo stesso Allegri adesso si farà, Leao rende meglio nel 3-5-2 facendo lui il "centravanti"?