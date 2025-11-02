Leao e Maignan migliori in campo di Milan-Roma: gli uomini dell'ultimo Scudetto tornano decisivi

Leao ha rimarcato l'importanza di mettersi al servizio della squadra: disponibilità massima a giocare in diverse zone del campo, non solo nel suo ruolo naturale.

"Lavoro per la squadra - le parole rilasciate a 'DAZN' - queste gare sono complicatissime. Non è soltanto il talento di un singolo, non bisogna mai arrendersi. La Roma non ha segnato prima e non ha segnato su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per i tre punti e per la classifica. Sono a disposizione della squadra: prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L'importante è essere al servizio dell'allenatore. Oggi ho aiutato i ragazzi, l'importante erano i tre punti. Il rigore parato da Maignan? È stato bravo, sì".