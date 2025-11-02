Leao e Maignan migliori in campo di Milan-Roma: gli uomini dell'ultimo Scudetto tornano decisivi

Vittoria dal peso specifico elevatissimo per il Milan che può esultare in un altro scontro diretto: dopo il Napoli tocca alla Roma cadere sotto i colpi dei rossoneri a San Siro.
Tre punti che recano due firme in particolare: quelle di Rafael Leao e Mike Maignan, decisivi a modo loro nell'1-0 che ha permesso alla squadra di Allegri di portarsi a -1 dal Napoli capolista.
Proprio loro due, ovvero gli uomini simbolo dell'ultimo Scudetto milanista: come nel 2022, anche stavolta Leao e Maignan sono saliti in cattedra per guidare il 'Diavolo' verso il Paradiso.