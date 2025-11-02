Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Leao Maignan Milan RomaGetty
Vittorio Rotondaro

Leao e Maignan migliori in campo di Milan-Roma: gli uomini dell'ultimo Scudetto tornano decisivi

Milan trascinato da Leao e Maignan: sul successo contro la Roma c'è la loro firma come tre anni fa, quando guidarono i rossoneri verso il 19° Scudetto.

Pubblicità

Vittoria dal peso specifico elevatissimo per il Milan che può esultare in un altro scontro diretto: dopo il Napoli tocca alla Roma cadere sotto i colpi dei rossoneri a San Siro.

Tre punti che recano due firme in particolare: quelle di Rafael Leao e Mike Maignan, decisivi a modo loro nell'1-0 che ha permesso alla squadra di Allegri di portarsi a -1 dal Napoli capolista.

Proprio loro due, ovvero gli uomini simbolo dell'ultimo Scudetto milanista: come nel 2022, anche stavolta Leao e Maignan sono saliti in cattedra per guidare il 'Diavolo' verso il Paradiso.

  • L'ASSIST DI LEAO

    L'ex Lille ha fatto terra bruciata sulla corsia mancina: dopo una prima parte di gara in apnea, la risalita in campo del Milan è passata attraverso gli scatti brucianti del lusitano.

    Uno di questi è valso l'assist per la rete di Pavlovic: Ndicka lasciato sul postoe passaggio perfetto per il rimorchio vincente del serbo

    Leao ha avuto anche delle opportunità per timbrare il cartellino, di cui una nitidissima: determinante il salvataggio sulla linea di Hermoso che ha evitato il 2-0. Quasi sul gong è arrivata la sostituzione con Tomori, nell'ottica della difesa del vantaggio.

    • Pubblicità

  • I GUANTONI DI MAIGNAN

    Prima del triplice fischio c'è stata gloria anche per l'estremo difensore, sollecitato da Dybala in occasione del rigore fallito dall'argentino: Maignan ha indovinato l'angolo, respingendo il tiro alla propria sinistra.

    Un intervento che ha generato il boato di esultanza di San Siro, utile anche per infondere ulteriore fiducia ai compagni in vista dell'assalto finale degli avversari: che, come abbiamo visto, non è andato a buon fine.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MAIGNAN: "TROPPO PRESTO PER I SOGNI"

    Intervistato da 'DAZN' dopo il triplice fischio, Maignan ha preferito tenere i piedi per terra e non fare troppi voli pindarici.

    "Sono tre punti importanti come tutti i punti che dobbiamo cercare. Cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo: giocando sempre così uniti possiamo solo ottenere risultati positivi. Milan da Scudetto? Per i sogni è troppo presto, siamo ancora a novembre. Siamo compatti e uniti, bisogna soltanto affrontare una partita alla volta. Abbiamo dei grandi obiettivi, sì, ma la testa deve rimanere sulle spalle. Il rigore parato a Dybala? Momento decisivo: ero fiducioso e i miei compagni confidavano in me. Sono contento per il contributo offerto alla squadra".

  • LEAO: "A DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA"

    Leao ha rimarcato l'importanza di mettersi al servizio della squadra: disponibilità massima a giocare in diverse zone del campo, non solo nel suo ruolo naturale.

    "Lavoro per la squadra - le parole rilasciate a 'DAZN' - queste gare sono complicatissime. Non è soltanto il talento di un singolo, non bisogna mai arrendersi. La Roma non ha segnato prima e non ha segnato su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per i tre punti e per la classifica. Sono a disposizione della squadra: prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L'importante è essere al servizio dell'allenatore. Oggi ho aiutato i ragazzi, l'importante erano i tre punti. Il rigore parato da Maignan? È stato bravo, sì".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM