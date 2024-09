Leao delude anche col Portogallo, i giornali lo stroncano: cambio all'intervallo e voti bassi

Portogallo vs Croazia

Il 10 del Milan fatica a brillare anche con la nazionale: sostituito all'intervallo nella sfida di Nations League contro la Croazia.

Nella serata di ieri, al Da Luz di Lisbona, il Portogallo ha esordito nella Nations League contro la Croazia, conquistando la vittoria per 2-1 grazie ai gol di Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo.

Quest'ultimo ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 900 gol in carriera. Tuttavia, tra le note stonate della serata c'è la prestazione deludente di Rafael Leao, scelto dal tecnico Roberto Martinez nell'undici titolare.

In un contesto in cui avrebbe potuto mettersi in luce, l'attaccante del Milan ha offerto una prestazione opaca, tanto da essere sostituito all'intervallo.

I giornali portoghesi non gli hanno risparmiato le critiche, con "A Bola" che gli ha assegnato un 5 in pagella.