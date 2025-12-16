Rafael Leao convocato per la Supercoppa Italiana, gioca titolare contro il Napoli? Come sta in vista della semifinale

Senza di lui il Milan ha nuovamente steccato contro una neopromossa, facendosi bloccare sul 2-2 in casa dal Sassuolo. E ora c'è curiosità per capire se Rafael Leao potrà o meno sfidare il Napoli nella semifinale della Supercoppa Italiana.
La gara si gioca nella serata di giovedì 18 dicembre, dunque a brevissimo termine. Ma Leao è attualmente ai box per un infortunio, ovvero il problema muscolare rimediato nel primo tempo del posticipo in casa del Torino, giocato lunedì 8 dicembre e vinto 3-2 in rimonta dagli uomini di Massimiliano Allegri.
Leao potrà dunque giocare la semifinale contro il Napoli di giovedì? Il portoghese è stato convocato per la Supercoppa Italiana o rimarrà in Italia a lavorare per rimettersi dall'infortunio? Come sta e le sue condizioni.