Rafael Leao convocato per la Supercoppa Italiana, gioca titolare contro il Napoli? Come sta in vista della semifinale

Leao, come detto, si è infortunato nel primo tempo della gara vinta all'Olimpico Grande Torino contro i granata lo scorso 8 dicembre: in quell'occasione ha rimediato un problema muscolare all'adduttore che gli ha impedito di proseguire in campo.

"La risonanza magnetica - ha comunicato il Milan il giorno successivo - a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".