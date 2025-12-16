Pubblicità
Pubblicità
Leao Milan desktopGetty Images
Stefano Silvestri

Rafael Leao convocato per la Supercoppa Italiana, gioca titolare contro il Napoli? Come sta in vista della semifinale

Il portoghese si è fatto male nel primo tempo del posticipo contro il Torino dell'8 dicembre, saltando la successiva sfida col Sassuolo: le sue condizioni in vista di Napoli-Milan.

Pubblicità

Senza di lui il Milan ha nuovamente steccato contro una neopromossa, facendosi bloccare sul 2-2 in casa dal Sassuolo. E ora c'è curiosità per capire se Rafael Leao potrà o meno sfidare il Napoli nella semifinale della Supercoppa Italiana.

La gara si gioca nella serata di giovedì 18 dicembre, dunque a brevissimo termine. Ma Leao è attualmente ai box per un infortunio, ovvero il problema muscolare rimediato nel primo tempo del posticipo in casa del Torino, giocato lunedì 8 dicembre e vinto 3-2 in rimonta dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Leao potrà dunque giocare la semifinale contro il Napoli di giovedì? Il portoghese è stato convocato per la Supercoppa Italiana o rimarrà in Italia a lavorare per rimettersi dall'infortunio? Come sta e le sue condizioni.

  • LEAO CONVOCATO?

    La buona notizia per il Milan è che Leao è stato regolarmente convocato da Allegri per la sfida o le sfide dei prossimi giorni: dipenderà se il Milan supererà o meno l'ostacolo Napoli in semifinale, approdando oppure no alla finalissima della Supercoppa Italiana.

    Il portoghese partirà con la squadra nel tardo pomeriggio alla volta dell'Arabia Saudita e in particolare di Riad, la sede in cui tra giovedì e lunedì prossimi si disputeranno le semifinali e la finale della competizione.

    • Pubblicità

  • LEAO TITOLARE CONTRO IL NAPOLI?

    A differenza di Gabbia, che è rimasto a Milanello per recuperare dal problema al ginocchio rimediato col Sassuolo e che potrebbe rimettersi a disposizione solo per l'eventuale finale, la presenza di Leao nella gara contro il Napoli non è completamente da scartare.

    In ogni caso, vedere l'ex attaccante di Sporting e Lille in campo dal primo minuto giovedì è un esercizio mentale particolarmente complicato soprattutto per un motivo: il portoghese non è ancora tornato in gruppo, allenandosi solamente a parte.

    Leao, di conseguenza, a meno di sorprese andrà al massimo in panchina e potrà entrare in campo solamente nel secondo tempo o nella parte finale della gara: in attacco spazio nuovamente alla coppia Nkunku-Pulisic, come accaduto domenica contro il Sassuolo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • E PER LA FINALE?

    La situazione potrebbe cambiare, proprio come nel caso di Gabbia, se il Milan batterà il Napoli e andrà in finale contro una tra Bologna e Inter: Leao spera di giocare almeno la gara decisiva per la conquista del trofeo, ma anche qui la sua presenza è a oggi particolarmente incerta. Dipenderà dai prossimi giorni, dalle sensazioni che Leao proverà e darà negli allenamenti a Riad. 

    La finale della Supercoppa Italiana è in programma lunedì 22 dicembre, sempre a Riad, con calcio d'inizio alle 20 italiane.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • L'INFORTUNIO DI LEAO

    Leao, come detto, si è infortunato nel primo tempo della gara vinta all'Olimpico Grande Torino contro i granata lo scorso 8 dicembre: in quell'occasione ha rimediato un problema muscolare all'adduttore che gli ha impedito di proseguire in campo.

    "La risonanza magnetica - ha comunicato il Milan il giorno successivo - a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0