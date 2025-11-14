Seppur con qualche patema di troppo, l'Italia ha regolato la Moldavia con un netto 2-0 maturato però solamente negli scampoli finali di partita.
A sbloccare l'impasse, ci ha pensato Gianluca Mancini, il cui blitz di testa è riuscito nell'intento di scardinare la difesa moldava, prima del guizzo finale di Esposito.
Per il difensore di proprietà della Roma arriva l'ennesimo segnale positivo nel corso di una prima parte di stagione che lo vede protagonista assoluto sia con il proprio club che con la maglia azzurra.