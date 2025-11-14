Il goal messo a referto da Gianluca Mancini, certifica un inizio di stagione sicuramente positivo da parte del difensore di proprietà della Roma. Sia in nazionale che con il proprio club, infatti, l'ex Atalanta sta fornendo prestazioni e segnali davvero molto importanti.

Per Gasperini, infatti, è un irrinunciabile. Da quando il tecnico di Grugliasco è arrivato sulla panchina capitolina, il numero 23 giallorosso ha saltato solamente cinque minuti in campionato - contro il Parma quando è uscito all'85' - mentre nelle restanti dieci partite è sempre rimasto in campo per tutti e i novanta minuti. Numeri e prestazioni che certificano una crescita impressionante di colui che oggi è a tutti gli effetti un pilastro del nuovo corso romanista.