Le squalifiche dopo Boca Juniors-Benfica: 4 giornate a Ander Herrera e Figal, una a Belotti

La corrida di Miami ha avuto conseguenze per entrambe le squadre, che hanno chiuso in 10 contro 9: sanzioni durissime per gli argentini.

La partita più dura del Mondiale, almeno fino a questo momento, ha avuto conseguenze piuttosto pesanti. Così come pesanti sono state le sanzioni comminate ai giocatori del Boca Juniors, a differenza di Andrea Belotti, centravanti del Benfica. Ander Herrera e Jorge Figal sono stati sanzionati con quattro giornate di squalifica a testa: entrambi sono stati espulsi nella corrida dell'Hard Rock Stadium di Miami, terminata 2-2 nella gara di esordio delle due squadre. Se l'è cavata invece con una sola giornata di stop Belotti: anche l'ex centravanti di Torino, Roma, Fiorentina e Como è stato espulso, ma il suo peccato è stato considerato decisamente meno grave di quello dei due avversari. L'articolo prosegue qui sotto