Inter Arsenal Champions LeagueGetty Images
Claudio D'Amato

Le squadre qualificate agli ottavi della Champions League 2025/2026 dopo i Playoff

Con la conclusione dei Playoff, è stato definito il quadro delle squadre qualificate agli ottavi della Champions League 2025/2026: tutti i nomi in attesa del sorteggio.

  • LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS GRAZIE AI PLAYOFF

    • Atletico Madrid
    • Bayer Leverkusen
    • Bodo/Glimt
    • Newcastle
    • Atalanta
    • Galatasaray
    • Real Madrid
    • PSG
  • LE SQUADRE CHE ERANO GIÀ QUALIFICATE AGLI OTTAVI

    • Arsenal
    • Barcellona
    • Bayern
    • Chelsea
    • Liverpool
    • Manchester City
    • Sporting
    • Tottenham
  • OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026: TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE

    LE SQUADRE QUALIFICATE DOPO LA FASE CAMPIONATO

    • Arsenal
    • Barcellona
    • Bayern
    • Chelsea
    • Liverpool
    • Manchester City
    • Sporting
    • Tottenham

    LE SQUADRE QUALIFICATE DOPO I PLAYOFF

  • QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE? DATA E ORARIO

    Il sorteggio degli ottavi di Champions è previsto venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 12:00, a Nyon (in Svizzera).

