Getty Images
Le squadre qualificate agli ottavi della Champions League 2025/2026 dopo i Playoff
Pubblicità
LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS GRAZIE AI PLAYOFF
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Bodo/Glimt
- Newcastle
- Atalanta
- Galatasaray
- Real Madrid
- PSG
LE SQUADRE CHE ERANO GIÀ QUALIFICATE AGLI OTTAVI
- Arsenal
- Barcellona
- Bayern
- Chelsea
- Liverpool
- Manchester City
- Sporting
- Tottenham
- PubblicitàPubblicità
OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026: TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE
LE SQUADRE QUALIFICATE DOPO LA FASE CAMPIONATO
- Arsenal
- Barcellona
- Bayern
- Chelsea
- Liverpool
- Manchester City
- Sporting
- Tottenham
LE SQUADRE QUALIFICATE DOPO I PLAYOFF
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Bodo/Glimt
- Newcastle
- Atalanta
- Galatasaray
- Real Madrid
- PSG
QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE? DATA E ORARIO
Il sorteggio degli ottavi di Champions è previsto venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 12:00, a Nyon (in Svizzera).
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità