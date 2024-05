Tutto è ancora aperto in Serie C: domenica 2 giugno le partite di ritorno al Menti di Vicenza e al Vigorito di Benevento.

Tutto è ancora apertissimo in vista delle partite di ritorno. Intanto, in quelle d'andata delle semifinali dei playoff di Serie C ha prevalso l'equilibrio.

Avellino e Vicenza hanno pareggiato per 0-0 al Partenio-Lombardi. Allo Stadio dei Marmi di Carrara, invece, la Carrarese ha superato per 1-0 il Benevento.

Due risultati che lasciano apertissimo ogni scenario in chiave qualificazione alla doppia finale dei playoff.