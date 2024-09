Le scelte di Spalletti per la Nations League: Locatelli e tutti gli esclusi dopo Euro 2024

Il commissario tecnico ha convocato solo due volti nuovi, ancora escluso Locatelli: cosa c'è dietro le scelte di Spalletti.

A poco più di due mesi dalla sconfitta contro la Svizzera che ci è costata l'eliminazione a Euro 2024, l'Italia torna in campo.

E lo farà in casa della Francia vicecampione d'Europa al 'Parco dei Principi' di Parigi, in una gara valida per la Nations League.

Subito un appuntamento da non fallire quindi per gli Azzurri, impegnati tre giorni dopo contro Israele.

Per l'occasione Spalletti non ha operato una rivoluzione in termini di uomini, richiamando molti dei giocatori già presenti a Euro 2024. Con qualche eccezione e qualche esclusione eccellente.