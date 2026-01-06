Pubblicità
Pubblicità
Liam Rosenior GFXGOAL

"Le Professeur", fiducia nei giovani e nella crescita: cosa deve aspettarsi il Chelsea dal nuovo allenatore Liam Rosenior?

Il Chelsea ha deciso di affidare la panchina a Liam Rosenior, che raccoglie dunque l’eredità di Maresca. Cosa devono aspettarsi i Blues dal loro nuovo allenatore?

Pubblicità

C'è un che di nostalgico in quanto accaduto negli ultimi giorni in casa Chelsea sul fronte allenatore. La differenza in questo caso è che non si tratta di una squadra piena di giocatori di livello mondiale in corsa per il titolo della Premier League, ma piuttosto di un gruppo mediocre di giovani promesse con poche speranze di successo immediato.

Quando Roman Abramovich gestiva il club, la squadra era una forza da non sottovalutare. Non c'era prezzo che non fosse disposto a pagare per ottenere ciò che voleva. I Bues sono ancora in mano a proprietari facoltosi, ma nonostante le restrizioni imposte dal PSR della Premier League e dal FFP della UEFA, le loro ambizioni sono leggermente diverse.

Tutto ciò che viene dal Chelsea suggerisce che stanno costruendo per il lungo termine, non per il presente. I risultati contano solo in una certa misura, piuttosto che dettare la politica. Ciò che conta è lo sviluppo e la crescita delle loro risorse.

Ecco perché BlueCo ha deciso di prendere l'allenatore della sua seconda squadra, lo Strasburgo della Ligue 1, e di affidargli la guida della sua formazione principale. Liam Rosenior, il 41enne inglese assunto nel 2024 per sostituire Patrick Vieira, avrà ora la possibilità di succedere a Enzo Maresca a Stamford Bridge.

La maggior parte dei tifosi inglesi che ricordano Rosenior lo conosceranno come un difensore che ha trascorso la sua carriera da calciatore tra la Premier League e la Championship, passando poi al ruolo di opinionista prima di diventare allenatore. Ma cosa porterà al Chelsea?

  • Huddersfield Town v Derby County - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    IL SIGILLO DI APPROVAZIONE DI ROONEY

    Quando Rosenior è stato aggiunto al gruppo di opinionisti di Sky Sports nel 2018, ha combinato questo incarico con quello di vice allenatore della squadra Under 23 del Brighton (perché a cosa serve essere ingaggiati dal Chelsea nel 2026 senza avere un po' di esperienza con i Seagulls nel proprio curriculum, giusto?) Un anno dopo, è stato nominato "allenatore specialista della prima squadra" nello staff di Phillip Cocu al Derby.

    I Rams hanno descritto in dettaglio i punti di forza di Rosenior nel comunicato che annunciava il suo arrivo: "Il ruolo di Rosenior nello staff della prima squadra, oltre a lavorare con i giocatori sul campo di allenamento con particolare attenzione allo sviluppo individuale dei giovani talenti emergenti, lo vedrà ricoprire un ruolo di primo piano nell'analisi pre-partita degli avversari con i reparti di scouting e analisi. Sarà inoltre in grado di fornire consigli e indicazioni grazie alla sua esperienza di calciatore, maturata in gran parte nella Premier League e nella Championship, per aiutare a gestire il numero elevato di partite e le difficoltà di programmazione che si presentano durante la stagione".

    Cocu ha lasciato il Derby nel 2020 e Rosenior ha poi ricoperto il ruolo di assistente del nuovo allenatore Wayne Rooney. I due hanno lavorato in tandem in modo eccellente, con Rooney che ha adottato un approccio rilassato e Rosenior che spesso si aggirava ai margini dell'area tecnica con istruzioni tattiche.

    "Ha corso dei rischi, e speriamo che questo dia i suoi frutti perché penso che Liam sia uno dei migliori allenatori con cui abbia mai lavorato - ha detto Rooney lunedì al "Wayne Rooney Show" della BBC - La sua attenzione ai dettagli, il suo approccio quotidiano, è uno dei migliori con cui abbia mai lavorato.

    Liam è stato molto importante per me. Era incredibile nelle sue capacità di allenatore. Io ero più il manager e mi occupavo dei giocatori e di tutto il resto. Quindi ho imparato molto da lui da quel punto di vista e penso che abbia fatto un ottimo lavoro nel complesso".

    • Pubblicità
  • Liam Delap Liam RoseniorGetty Images

    IL LAVORO CON I GIOVANI

    Il primo incarico a tempo pieno di Rosenior come allenatore capo è stato all'Hull City in Championship, squadra che ha portato al settimo posto nella stagione 2023-24 superanando quelle che era le aspettative iniziali. In quel periodo, ha puntato molto sui giovani, tra cui l'attuale attaccante del Chelsea Liam Delap, gli ex centrocampisti del Liverpool Tyler Morton e Fabio Carvalho e il difensore Jacob Greaves, ceduto all'Ipswich Town alla fine di quella stagione per 15 milioni di sterline.

    Dall'estate del 2024, Rosenior è allenatore dello Strasburgo in Ligue 1. La rosa di questa stagione è la più giovane della massima serie francese, con un'età media di 22,6 anni, quasi un anno in meno rispetto alla squadra che segue in classifica (l'Auxerre con 23,5 anni). Sebbene questo faccia parte del più ampio progetto sportivo del BlueCo e sia visto in Francia come un sostegno al Chelsea più che altro, lo sviluppo dei giovani è chiaramente parte anche della filosofia di Rosenior. La speranza è che porti un po' di maturità in uno spogliatoio che ha un grave problema disciplinare in campo.

    "Sono un manager o un allenatore? Sono entrambi - ha detto Rosenior a ITV - Allenare significa educare, allenare significa voler migliorare i giocatori a livello tecnico e tattico. Gestire significa assicurarsi di avere una cultura forte, che i giocatori abbiano regole e regolamenti e che li si gestisca nel modo giusto. In inglese, 'manage', se si dividono le due parole, è 'man' e 'age'. Si stanno facendo invecchiare degli uomini".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-ANGERSAFP

    QUALI MODULI UTILIZZA?

    Una delle critiche principali mosse dai tifosi del Chelsea a Maresca era la sua rigidità tattica. Di solito schierava la squadra con un 4-2-3-1, con almeno un terzino invertito per creare superiorità a centrocampo. A parte qualche sporadica variazione, i suoi Blues erano prevedibili e vulnerabili alle prestazioni poco brillanti contro i blocchi bassi. Avevano bisogno di molto spazio davanti a loro per creare occasioni e segnare goal a volontà.

    Rosenior, come Maresca, vuole che le sue squadre giochino dalla difesa, indipendentemente dall'avversario e dalla situazione, con opzioni quasi sempre disponibili su tutto il campo. Parla spesso di "coraggio" con la palla e vuole che i suoi giocatori diano il massimo. Questo potrebbe risultare fastidioso per il pubblico di Stamford Bridge, che preferisce un calcio più veloce, anche se ciò significa meno possesso palla e dover stare sulla difensiva in alcune occasioni. Non ci sarà molta pazienza in queste partite in casa, soprattutto se i difensori del Chelsea continueranno a commettere errori evidenti con la palla.

    Per gran parte della stagione 2025-26, Rosenior, soprannominato "Le Professeur", ha schierato lo Strasburgo con un fluido sistema 3-4-3, con il veloce attaccante Emmanuel Emegha, alto 1,95 m, che si unirà al Chelseain estate, a guidare la linea quando è in forma. La squadra ha il settimo possesso palla medio più alto della Ligue 1 con il 52,9% ed è in grado di sfondare le difese avversarie sia quando domina che quando gioca in transizione. Lo Strasburgo è noto anche per giocare con formazioni più ortodosse a quattro in difesa, e non è detto che Rosenior continuerà a utilizzare un solo sistema come ha fatto lo sfortunato Ruben Amorim al Manchester United.

    Nonostante la giovane età media dello Strasburgo, Rosenior ha fatto maturare molti dei suoi migliori giocatori. La scorsa stagione, Andrey Santos, in prestito dal Chelsea, si è affermato come uno dei migliori talenti della Ligue 1 prima di tornare nella rosa della prima squadra di Maresca per questa stagione. Anche se il club funge da vivaio per il Chelsea e i tifosi protestano per questo, i giocatori e l'allenatore dello Strasburgo hanno superato le polemiche, assicurandosi il ritorno in Europa per questa stagione, dove hanno battuto il Crystal Palace e sono arrivati primi nella fase a gironi della Conference League.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-STRASBOURGAFP

    HA IMPRESSIONATO LUIS ENRIQUE

    Uno dei risultati più importanti ottenuti dallo Strasburgo sotto la guida di Rosenior risale al mese di ottobre, quando ha pareggiato 3-3 contro i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain al Parc des Princes. È sorprendente che gli ospiti siano riusciti a portarsi in vantaggio per 3-1.

    Per oltre un'ora, lo Strasburgo è stata la squadra migliore. Ha mantenuto i propri principi e ha cercato di superare i padroni di casa, cercando di battere il pressing aggressivo dove possibile e di dettare il gioco a modo suo. Ha quasi conquistato i tre punti, ma ha dovuto accontentarsi di uno.

    "Sono rimasto impressionato dal lavoro di Liam - ha detto il tecnico del PSG Luis Enrique dopo la partita riferendosi a Rosenior - Sapevo che la partita sarebbe stata difficile. Abbiamo iniziato bene, dimostrando superiorità con e senza palla, ma la fine del primo tempo è stata deludente. Dopo l'intervallo siamo migliorati e le fasi finali sono state molto positive. La mia prima impressione è che lo Strasburgo sia una delle migliori squadre della Ligue 1, per come gioca".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LE HAVREAFP

    SVANTAGGI E ASPETTI NEGATIVI

    Come ogni allenatore, anche Rosenior ha i suoi difetti e non è perfetto. Le critiche principali rivolte allo Strasburgo in questa stagione riguardano la perdita di slancio nelle fasi finali delle partite e la squadra è parsa piuttosto stanca quando è arrivata alla pausa invernale in Francia.

    Quando l'intensità soffocante dello Strasburgo ha avuto successo, è stato fantastico da vedere. Ma quando gli avversari sono riusciti a gestirla, la squadra è parsa vulnerabile. Ci sono state molte occasioni nelle quali il loro entusiasmo giovanile ha avuto la meglio. 

    Lo Strasburgo di Rosenior ha fatto fatica in trasferta senza il sostegno del pubblico appassionato dello Stade de la Meinau. Il rovescio della medaglia è ovviamente che le sue squadre possono rendere il proprio stadio una fortezza, ma in un club come il Chelsea questo è dato per scontato.

    Ci sarà quasi inevitabilmente una partita caratterizzata da qualche errore nella fase di uscita dalla difesa. Allo stesso modo, ci dovrebbero essere i tanti goal di squadra che sono una gioia da guardare. È un sistema di rischio-ricompensa da cui Rosenior dipende. Resta da vedere come se la caverà nella pentola a pressione di uno dei club più grandi del mondo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-STRASBOURGAFP

    UN'OCCASIONE ENORME

    Rosenior, nato proprio qui vicino, a Wandsworth, diventa il secondo allenatore di colore della storia del Chelsea, seguendo le orme del grande Ruud Gullit. In un momento in cui tanti allenatori di colore, per non parlare degli allenatori britannici di colore, faticano a essere presi in considerazione per i ruoli di vertice nel mondo del calcio, il suo successo è un trionfo.

    Il Chelsea è un club con una storia lunga e complicata di razzismo che risale a decenni fa. In tempi più recenti, ha cercato attivamente di rimediare e ripulire un'immagine che un tempo lo aveva infangato. Nel 2023 ha commissionato un documentario intitolato "Blue Is The Colour", che approfondisce il modo in cui i tifosi di diversa provenienza vedono la questione.

    La storia moderna del Chelsea è stata scritta da molti giocatori di colore. Xaymaca Awoyungbo, la mente dietro al documentario, ha dichiarato a The Athletic: "Mi sono sentito decisamente ben accolto (al Chelsea). Le esperienze delle persone nel documentario sono reali, ma, come dice uno dei tifosi alla fine, abbiamo avuto giocatori come (Didier) Drogba, (Michael) Essien, Mikel (John Obi) che hanno mostrato un'immagine diversa del Chelsea. Non mi sono mai sentito fuori posto. Era più la storia che mi rendeva insicuro. Personalmente, andare alle partite non è mai stato un problema (in questo senso)."

    Paul Canoville è stato il primo giocatore di colore del Chelsea negli anni '80 e, nonostante all'epoca fosse vittima di insulti razzisti, ha dedicato gran parte della sua vita alla fondazione che porta il suo nome ed è considerato una voce fondamentale nella lotta del club contro la discriminazione. Canoville ha dichiarato al Daily Telegraph: "Ciò che mi colpisce davvero di Liam è che è cresciuto e ha giocato non lontano da qui, conosce questa comunità. Suo padre Leroy ha ricevuto un MBE per il suo lavoro nella lotta alla discriminazione nello sport. È esattamente ciò che facciamo alla Paul Canoville Foundation, lavorando ogni giorno con i giovani. C'è una vera affinità, no?

    Quando i bambini vedono qualcuno come Liam alla guida del loro club, qualcuno che assomiglia a loro, che viene dai loro quartieri, che proviene da una famiglia che lotta per ciò che è giusto... è una cosa potente, amico. È speranza. È mostrare loro che la strada c'è".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Chelsea v Liverpool - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    UN SALTO ENORME

    Il lavoro al Chelsea nell'era BlueCo sembra sempre più instabile. Thomas Tuchel è stato licenziato nel settembre 2022, poco più di 12 mesi dopo aver vinto la Champions League. Il suo ambito successore, Graham Potter, non è nemmeno riuscito a resistere fino alla fine di quella stagione. Mauricio Pochettino ha avuto almeno un anno intero prima che le due parti decidessero di comune accordo di separarsi. Maresca era ammirato e assunto per la sua mentalità e il suo senso tattico, ma dall'esterno sembra che abbia perso il controllo.

    Ecco perché il club sta scommettendo su Rosenior. Sono ovviamente consapevoli del suo lavoro allo Strasburgo, ma si tratta di un salto enorme. Un'operazione più sensata sarebbe quella di guardare allo stesso gruppo di cui si sta occupando il Manchester United in questo momento.

    Se Rosenior avrà successo, correrà lo stesso rischio di Maresca, che dovrebbe rimanere parte di un insieme piuttosto che permettersi di crescere e assumere maggiore autorità. Se fallirà, allora il club e i suoi direttori sportivi avranno fallito. Questa nomina è più rischiosa di qualsiasi altra precedente sotto questa proprietà. Dovrebbero stare attenti a ciò che desiderano.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Coppa
Avranches crest
Avranches
AVR
Strasburgo crest
Strasburgo
STR
0