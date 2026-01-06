"Le Professeur", fiducia nei giovani e nella crescita: cosa deve aspettarsi il Chelsea dal nuovo allenatore Liam Rosenior?

C'è un che di nostalgico in quanto accaduto negli ultimi giorni in casa Chelsea sul fronte allenatore. La differenza in questo caso è che non si tratta di una squadra piena di giocatori di livello mondiale in corsa per il titolo della Premier League, ma piuttosto di un gruppo mediocre di giovani promesse con poche speranze di successo immediato.
Quando Roman Abramovich gestiva il club, la squadra era una forza da non sottovalutare. Non c'era prezzo che non fosse disposto a pagare per ottenere ciò che voleva. I Bues sono ancora in mano a proprietari facoltosi, ma nonostante le restrizioni imposte dal PSR della Premier League e dal FFP della UEFA, le loro ambizioni sono leggermente diverse.
Tutto ciò che viene dal Chelsea suggerisce che stanno costruendo per il lungo termine, non per il presente. I risultati contano solo in una certa misura, piuttosto che dettare la politica. Ciò che conta è lo sviluppo e la crescita delle loro risorse.
Ecco perché BlueCo ha deciso di prendere l'allenatore della sua seconda squadra, lo Strasburgo della Ligue 1, e di affidargli la guida della sua formazione principale. Liam Rosenior, il 41enne inglese assunto nel 2024 per sostituire Patrick Vieira, avrà ora la possibilità di succedere a Enzo Maresca a Stamford Bridge.
La maggior parte dei tifosi inglesi che ricordano Rosenior lo conosceranno come un difensore che ha trascorso la sua carriera da calciatore tra la Premier League e la Championship, passando poi al ruolo di opinionista prima di diventare allenatore. Ma cosa porterà al Chelsea?