"Le Professeur", fiducia nei giovani e nella crescita: cosa deve aspettarsi il Chelsea dal nuovo allenatore Liam Rosenior?

Quando Rosenior è stato aggiunto al gruppo di opinionisti di Sky Sports nel 2018, ha combinato questo incarico con quello di vice allenatore della squadra Under 23 del Brighton (perché a cosa serve essere ingaggiati dal Chelsea nel 2026 senza avere un po' di esperienza con i Seagulls nel proprio curriculum, giusto?) Un anno dopo, è stato nominato "allenatore specialista della prima squadra" nello staff di Phillip Cocu al Derby.

I Rams hanno descritto in dettaglio i punti di forza di Rosenior nel comunicato che annunciava il suo arrivo: "Il ruolo di Rosenior nello staff della prima squadra, oltre a lavorare con i giocatori sul campo di allenamento con particolare attenzione allo sviluppo individuale dei giovani talenti emergenti, lo vedrà ricoprire un ruolo di primo piano nell'analisi pre-partita degli avversari con i reparti di scouting e analisi. Sarà inoltre in grado di fornire consigli e indicazioni grazie alla sua esperienza di calciatore, maturata in gran parte nella Premier League e nella Championship, per aiutare a gestire il numero elevato di partite e le difficoltà di programmazione che si presentano durante la stagione".

Cocu ha lasciato il Derby nel 2020 e Rosenior ha poi ricoperto il ruolo di assistente del nuovo allenatore Wayne Rooney. I due hanno lavorato in tandem in modo eccellente, con Rooney che ha adottato un approccio rilassato e Rosenior che spesso si aggirava ai margini dell'area tecnica con istruzioni tattiche.

"Ha corso dei rischi, e speriamo che questo dia i suoi frutti perché penso che Liam sia uno dei migliori allenatori con cui abbia mai lavorato - ha detto Rooney lunedì al "Wayne Rooney Show" della BBC - La sua attenzione ai dettagli, il suo approccio quotidiano, è uno dei migliori con cui abbia mai lavorato.

Liam è stato molto importante per me. Era incredibile nelle sue capacità di allenatore. Io ero più il manager e mi occupavo dei giocatori e di tutto il resto. Quindi ho imparato molto da lui da quel punto di vista e penso che abbia fatto un ottimo lavoro nel complesso".