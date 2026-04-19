Le probabili formazioni di Inter-Como: tutte ultime di Coppa Italia su Lautaro, Diao, Bastoni e Nico Paz

Dopo la partita d'andata terminata 0-0, Inter e Como si affrontano nuovamente in semifinale di Coppa Italia per determinare la squadra che giocherà la finalissima contro una tra Atalanta e Lazio, impegnate nella serata di mercoledì.
Il derby lombardo tra il team di Chivu e quello di Fabregas torna tra l'altro a pochi giorni dal successo dei nerazzurri ai danni dei lariani, con quest'ultimi andati in vantaggio di due reti prima di venire scavalcati con un 4-3 finale allo Stadio Sinigaglia.
A pochi passi dallo Scudetto, l'Inter spera di conquistare anche la Coppa Italia dopo una stagione 2024/2025 priva di trofei, mentre il Como sempre più decisi a rimanere tra le grandi d'Italia punta al primo alloro della sua storia. Mercoledì la vincente della sfida conoscerà la sua sfidante, con Atalanta e Lazio che ripartiranno dal 2-2 della gara d'andata.