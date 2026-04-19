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Le probabili formazioni di Inter-Como: tutte ultime di Coppa Italia su Lautaro, Diao, Bastoni e Nico Paz

Coppa Italia
Inter vs Como
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Dopo il pareggio della partita d'andata si decide chi tra Inter e Como giocherà la finalissima, in attesa della seconda semifinale prevista mercoledì tra Atalanta e Lazio.

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Dopo la partita d'andata terminata 0-0, Inter e Como si affrontano nuovamente in semifinale di Coppa Italia per determinare la squadra che giocherà la finalissima contro una tra Atalanta e Lazio, impegnate nella serata di mercoledì.

Il derby lombardo tra il team di Chivu e quello di Fabregas torna tra l'altro a pochi giorni dal successo dei nerazzurri ai danni dei lariani, con quest'ultimi andati in vantaggio di due reti prima di venire scavalcati con un 4-3 finale allo Stadio Sinigaglia.

A pochi passi dallo Scudetto, l'Inter spera di conquistare anche la Coppa Italia dopo una stagione 2024/2025 priva di trofei, mentre il Como sempre più decisi a rimanere tra le grandi d'Italia punta al primo alloro della sua storia. Mercoledì la vincente della sfida conoscerà la sua sfidante, con Atalanta e Lazio che ripartiranno dal 2-2 della gara d'andata.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

    Chivu recupera Bisseck per Inter-Como, mentre Lautaro rimarrà ai box. Bastoni potrebbe recuperare, ma la decisione verrà presa probabilmente martedì. In attacco conferma per Esposito e Thuram.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu 

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL COMO

    Escludendo Addai, fuori per il resto della stagione, Fabregas ha tutta la squadra a disposizione. Nico Paz, Diao e Baturina giocheranno alle spalle di Douvikas.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

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  • INTER-COMO IN DIRETTA TV

    Come tutta la Coppa Italia, anche Inter-Como è disponibile in diretta tv gratis e in chiaro.

    Via Mediaset e in particolare attraverso Canale 5, è possibile seguire la semifinale di ritorno tra Inter e Como, disponibile anche sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sull'app, nonchè il sito, di Mediaset Infinity.

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