Le mani di Donnarumma sulla Champions del PSG: da Wembley a Monaco, Gigio da Pallone d’Oro

Paris Saint-Germain vs Inter

Dopo l’Europeo con l’Italia, Donnarumma vince anche la Champions da protagonista: le sue parate sono state decisive per portare il PSG in finale.

Gigio Donnarumma ha vissuto 90 minuti tranquilli a Monaco. La finale di Champions League stravinta dal suo PSG l’ha vissuta quasi da spettatore non pagante in posizione privilegiata, visto che l’Inter non lo ha mai impensierito.

Eppure nel trionfo europeo del PSG di Luis Enrique, c’è tanto, tantissimo del portiere italiano ex Milan: meriti riconosciuti all’unanimità.

Dopo il trionfo a Wembley con la Nazionale azzurra a Euro2020 in cui è stato protagonista assoluto, Donnarumma conquista Champions League e copertina con il PSG. In attesa di delineare il suo futuro personale.