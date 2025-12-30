Le grandi storie, i promossi e i bocciati del 2025: il riscatto di Dembélé e McTominay, la prima volta del PSG e di Kane, il dramma Fiorentina

Pochi minuti dopo la conferma del titolo di Bundesliga conquistato dal Bayern Monaco il 4 maggio, Harry Kane ha pubblicato su Instagram un'emoji raffigurante un trofeo su sfondo nero. Non c'era bisogno di parole. Tutti sapevano cosa significasse: la maledizione era stata spezzata. Dopo 694 partite giocate con il club e la nazionale, Kane poteva finalmente definirsi un campione.

"È una sensazione incredibile - ha poi dichiarato il capitano dell'Inghilterra sul sito ufficiale del club - Abbiamo lavorato sodo durante tutta la stagione, dedicandoci fisicamente e mentalmente. È un gruppo speciale, sia i giocatori che lo staff. È anche il primo trofeo della mia carriera, per cui è ancora più dolce".

I goal di Kane sono stati fondamentali per consentire al Bayern di riconquistare il titolo tedesco dal Bayer Leverkusen: l'ex attaccante degli Spurs ha segnato 26 volte in 31 presenze. La cosa incredibile, però, è che in questa stagione sta facendo ancora meglio, con una media di oltre un gol a partita in tutte le competizioni.