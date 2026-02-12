Le avversarie dell'Italia nella Nations League 2026/2027: azzurri con Francia, Belgio e Turchia

Sì, i Mondiali a cui ancora non si sa se parteciperemo o no. Ma il 2026 è anche l'anno d'inizio di una nuova edizione della Nations League. Competizione che sì, di nuovo vedrà anche l'Italia tra le nazionali in corsa.
Gli azzurri sono stati inseriti in seconda fascia al sorteggio di Bruxelles, andato in scena alle 18: un evento che ha svelato la composizione dei gironi della Nations League 2026/2027 e, di conseguenza, anche gli avversari della nostra Nazionale.
Ecco dunque chi dovrà sfidare la squadra di Rino Gattuso per provare innanzitutto a superare la fase a gironi e a qualificarsi per i quarti di finale.