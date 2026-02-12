Le avversarie dell'Italia nella Nations League 2026/2027: azzurri con Francia, Belgio e Turchia

Francia

ITALIA

Belgio

Turchia

L'Italia è stata sorteggiata nello stesso girone di Francia, Belgio e Turchia. Girone dunque molto duro per Donnarumma e compagni, che non sono stati abbinati ad avversari teoricamente più malleabili come la Serbia.

Il girone azzurro è quasi identico a quello della Nations League 2024/2025: anche in quell'occasione l'Italia era stata inserita in un raggruppamento con Francia e Belgio, con l'unica differenza di Israele, retrocesso poi nella Lega B, al posto della Turchia.