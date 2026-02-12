Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kean Retegui Italia EstoniaGetty Images
Stefano Silvestri

Le avversarie dell'Italia nella Nations League 2026/2027: azzurri con Francia, Belgio e Turchia

Il sorteggio di Bruxelles ha svelato il girone dell'Italia nella prossima edizione della Nations League: si comincia a settembre, semifinali e finale in programma nel giugno del 2027.

Pubblicità

Sì, i Mondiali a cui ancora non si sa se parteciperemo o no. Ma il 2026 è anche l'anno d'inizio di una nuova edizione della Nations League. Competizione che sì, di nuovo vedrà anche l'Italia tra le nazionali in corsa.

Gli azzurri sono stati inseriti in seconda fascia al sorteggio di Bruxelles, andato in scena alle 18: un evento che ha svelato la composizione dei gironi della Nations League 2026/2027 e, di conseguenza, anche gli avversari della nostra Nazionale.

Ecco dunque chi dovrà sfidare la squadra di Rino Gattuso per provare innanzitutto a superare la fase a gironi e a qualificarsi per i quarti di finale.

  • IL GIRONE DELL'ITALIA

    • Francia
    • ITALIA
    • Belgio
    • Turchia

    L'Italia è stata sorteggiata nello stesso girone di Francia, Belgio e Turchia. Girone dunque molto duro per Donnarumma e compagni, che non sono stati abbinati ad avversari teoricamente più malleabili come la Serbia.

    Il girone azzurro è quasi identico a quello della Nations League 2024/2025: anche in quell'occasione l'Italia era stata inserita in un raggruppamento con Francia e Belgio, con l'unica differenza di Israele, retrocesso poi nella Lega B, al posto della Turchia.

    • Pubblicità

  • TUTTI I GIRONI

    GRUPPO 1

    • Francia, ITALIA, Belgio, Turchia

    GRUPPO 2

    • Germania, Olanda, Serbia, Grecia

    GRUPPO 3

    • Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

    GRUPPO 4

    • Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE DATE DELLA NATIONS LEAGUE 2026/2027

    FASE A GIRONI

    • Giornata 1: 24-26 settembre 2026
    • Giornata 2: 27-29 settembre 2026
    • Giornata 3: 30 settembre-3 ottobre 2026
    • Giornata 4:4-6 ottobre 2026
    • Giornata 5: 12-14 novembre 2026
    • Giornata 6: 15-17 novembre 2026

    QUARTI DI FINALE

    • 25-30 marzo 2027

    SEMIFINALI E FINALI

    • 9-13 giugno 2027
0