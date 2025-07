Le amichevoli estive 2025 del Milan: risultati, tabellini e formazioni di tutte le partite del precampionato

Il quadro completo delle amichevoli estive disputate dal Milan: risultati, tabellini e le formazioni scelte da Allegri nei test precampionato.

Il Milan riparte dal Massimiliano Allegri bis.

Il ritorno in panchina dell'allenatore livornese ha come obiettivo quello di rilanciare un Diavolo reduce da una stagione da dimenticare attraverso restyling e rinnovato entusiasmo, che la dirigenza punta a ritrovare nella figura di colui che è già transitato - con tanto di tricolore messo in bacheca - in rossonero.

Di seguito tutte le amichevoli estive del Milan, comprensive di risultati, tabellini e formazioni scelte dal tecnico toscano.