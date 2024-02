Sarri si sfoga: "Non ho fatto io il mercato, ognuno si prenda le sue responsabilità"

L'allenatore della Lazio dopo il KO di Firenze: "Non ho fatto io mercato". Poi aggiunge: "Squadra non attrezzata per 4 competizioni, verrà rifondata".

Un duro sfogo per chiarire le responsabilità. Maurizio Sarri non ci sta e dopo la sconfitta di Firenze fa chiarezza sulla questione mercato e allestimento della rosa.

L’allenatore della Lazio individua ancora una volta nelle scelte fatte in estate in sede di mercato il motivo della crisi di risultati della sua squadra, molto spesso altalenante e capace di fornire grandi prestazioni come quella contro il Bayern Monaco con successivi blackout totali come accaduto contro Bologna, Torino e Fiorentina.

"Ognuno si prenda le sue responsabilità” ha tuonato Sarri in conferenza stampa.

Il tecnico ha parlato poi di fine ciclo e della necessità di cambiare, oltre ad aver sottolineato a più riprese una “struttura materiale e mentale per fare tre-quattro competizioni” non all’altezza della situazione.

Il tecnico ha spiegato come non sia stato lui a fare il mercato, per volontà della società, mentre è stato chiaro in ottica futura:

“È una squadra con un'età media molto alta e che verrà rifondata, ma questa è una squadra a rischio al livello di mentalità”.

Un messaggio forte e chiaro da parte del tecnico a società, calciatori e ambiente.