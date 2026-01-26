La Lazio acquista un altro portiere: in arrivo Luigi D'Alessio dal Benevento, il nipote di Gigi D'Alessio

Porte scorrevoli in questo calciomercato della Lazio, con numerosi giocatori in uscita e altrettanti in entrata.
Dopo una sessione estiva praticamente bloccata, la società biancoceleste sta lavorando intensamente durante la finestra invernale per rinforzare la squadra.
La Lazio ha già ufficializzato l’arrivo di Edoardo Motta, che prenderà il posto di Christos Mandas come vice Provedel, ma non sarà l’unico portiere a firmare.
Dal Benevento arriva infatti il giovane Luigi D’Alessio, la cui particolarità è di essere il nipote del celebre cantante Gigi D’Alessio.