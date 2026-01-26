La Lazio acquista un altro portiere: in arrivo Luigi D'Alessio dal Benevento, il nipote di Gigi D'Alessio

Nato a Napoli nel dicembre 2007, Luigi D’Alessio è cresciuto nelle giovanili della Turris di Torre del Greco, prima di trasferirsi al Benevento nel 2024.

Di ruolo portiere, D’Alessio non ha ancora esordito tra i professionisti e finora ha collezionato soltanto tre presenze in una stagione e mezza con la Primavera del club campano, l’ultima delle quali risalente al 29 ottobre, in Coppa Italia contro l’Udinese Under 19.