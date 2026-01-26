Goal.com
Gigi D'AlessioGetty Images
Michael Baldoin

La Lazio acquista un altro portiere: in arrivo Luigi D'Alessio dal Benevento, il nipote di Gigi D'Alessio

La Lazio effettua un nuovo colpo tra i pali: dal Benevento arriva il giovane Luigi D’Alessio, nipote del celebre cantante Gigi D’Alessio.

Porte scorrevoli in questo calciomercato della Lazio, con numerosi giocatori in uscita e altrettanti in entrata.

Dopo una sessione estiva praticamente bloccata, la società biancoceleste sta lavorando intensamente durante la finestra invernale per rinforzare la squadra.

La Lazio ha già ufficializzato l’arrivo di Edoardo Motta, che prenderà il posto di Christos Mandas come vice Provedel, ma non sarà l’unico portiere a firmare.

Dal Benevento arriva infatti il giovane Luigi D’Alessio, la cui particolarità è di essere il nipote del celebre cantante Gigi D’Alessio.

  • CHI È LUIGI D'ALESSIO?

    Nato a Napoli nel dicembre 2007, Luigi D’Alessio è cresciuto nelle giovanili della Turris di Torre del Greco, prima di trasferirsi al Benevento nel 2024.

    Di ruolo portiere, D’Alessio non ha ancora esordito tra i professionisti e finora ha collezionato soltanto tre presenze in una stagione e mezza con la Primavera del club campano, l’ultima delle quali risalente al 29 ottobre, in Coppa Italia contro l’Udinese Under 19.

  • LA PARENTELA CON IL CANTANTE GIGI D'ALESSIO

    Il cognome del classe 2007 non è una semplice coincidenza: Luigi è infatti nipote del celebre cantante Gigi D’Alessio.

    Il padre del giovane portiere biancoceleste è figlio di Pietro, il fratello maggiore del cantante napoletano, venuto a mancare nel 2011.

    Di conseguenza, Gigi D’Alessio è lo zio del classe 2007 Luigi D’Alessio, in quanto fratello del nonno.

  • D'ALESSIO FARÀ PARTE DELLA PRIMA SQUADRA?

    Gigi D’Alessio si trasferisce dal Benevento alla Lazio, ma non sarà aggregato alla prima squadra.

    Il classe 2007, infatti, inizialmente farà parte della Primavera e non entrerà a far parte della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

