Lazio-Napoli è stata la partita più deludente degli ultimi mesi: record negativo, portieri immobili

Neanche un tiro in porta per Lazio e Napoli durante il primo tempo. L'unica conclusione è arrivata da parte dei padroni di casa nel finale.

Squadre spossate, fisicamente e mentalmente. Poca decisione nel puntare l'area avversaria e disegnare azioni in grado di creare occasioni da rete vere e proprie. Lazio-Napoli è stata la partita più deludente del 22esimo turno, con i team di Sarri e Mazzarri che non hanno dato sfoggio di qualità.

Reduci dalla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, senza alcuni campioni di prima fascia, nè Lazio nè Napoli sono riuscite ad emegere, portando alla noia più pura i tifosi dell'Olimpico e quelli distrattamente incollati allo schermo per il big match della domenica.

Ci ha provato con qualche occasioni terminata fuori dallo specchio la Lazio padrona di casa, vedendosi annullata una rete da urlo di Castellanos per fuorigioco. Non ci ha praticamente mai provato il Napoli, privo di Osimhen, Simeone, Kvara e una lunga lista di assenti per infortuni, squalifiche e convocazioni in Coppa d'Africa. La partita è così volata verso lo 0-0 finale con un solo tiro in porta.