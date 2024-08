Lazio-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs AC Milan

Subito big match all’Olimpico: biancocelesti e rossoneri di fronte per dimenticare i ko di Udine e Parma.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Operazione riscatto. Lazio e Milan si ritrovano contro già nella terza giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Inizio così così sia per Baroni che per Fonseca; i biancocelesti hanno sì vinto all’esordio contro il Venezia, ma a Udine è arrivato un ko netto.

Peggio ancora è andata a Pulisic e compagni: solo un punto in due partite per il Milan, sconfitto malamente al Tardini dal Parma di Pecchia.

L’anticipo del sabato sera, dunque, è per entrambe le squadre la chance per riscattarsi, nonché per il Diavolo di conquistare la prima vittoria stagionale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.