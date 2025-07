Lazio-Lazio Primavera dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o sito Lazio? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole della nuova Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti sfidano la Primavera biancoceleste. Dove vedere la gara in tv e streaming.

Tra le difficoltà di un mercato bloccato, questa sera la nuova Lazio di Maurizio Sarri scende in campo per la prima amichevole: la formazione capitolina sfida la Primavera biancoceleste in una sgambata tutta in famiglia.

La gara che vedrà la Lazio opposta alla Lazio Primavera verrà seguita a ruota dalle altre già programmate per i prossimi giorni: le avversarie della formazione di Sarri saranno Avellino, Fenerbahçe, Galatasaray, Burnley e Atromitos.

Dove vedere Lazio-Lazio Primavera questa sera, domenica 20 luglio? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming dell'amichevole di marca biancoceleste.