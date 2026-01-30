Goal.com
Lazio GenoaGetty Images
Michael Baldoin

Lazio-Genoa 3-2, pagelle e tabellino: Cataldi vale i tre punti al 100', Malinovskyi incanta ma non basta, esordio anonimo per Maldini

Una partita pazza viene decisa al 100' da un calcio di rigore, il terzo della partita, realizzato da Cataldi: la Lazio trova il primo successo casalingo del 2026, il primo in generale dopo due mesi.

La Lazio aveva grande necessità di conquistare i tre punti in un momento delicato della stagione e il successo non poteva arrivare in un modo più rocambolesco.

Il primo tempo non regala grandi emozioni: entrambe le squadre appaiono quasi congelate dal clima surreale dello stadio, praticamente deserto a causa della protesta dei tifosi di casa.

L’avvio di ripresa, però, regala emozioni. La gara si sblocca con un rigore dubbio per un tocco di mano in area di Martin, trasformato da Pedro dal dischetto.

Sei minuti dopo Taylor firma il 2-0, apparentemente il goal che chiude la partita. Ma il Genoa non ci sta: Malinovskyi conquista un rigore dopo che una sua conclusione da fuori colpisce il braccio di Gila e trasforma dal dischetto.

Lo stesso centrocampista ucraino sfiora il goal olimpico al 75’, colpendo clamorosamente il palo, e Vitinha deve solo spingere in rete a porta vuota il 2-2.

Tutto finito? No. Calcio di rigore assegnato alla Lazio al 98' per un tocco di mano in area di Ostigard e Cataldi segna al 100' il definitivo 3-2.

  • PAGELLE LAZIO

    La partita di Pedro (voto 7) è significativa non solo per il goal, ma anche per il lavoro senza palla. A 38 anni, lo spagnolo si assume la responsabilità di sostituire Zaccagni sulla sinistra, con il compito di dare qualità alla manovra e, allo stesso tempo, pressare per rendere difficile l’impostazione avversaria. Con il suo destro all’angolino, Taylor (voto 7) sembra dare una spallata definitiva al match, prima della rimonta rossoblù.

    Maldini (voto 5.5) è il più atteso della serata, ma non rispetta le aspettative: schierato titolare come centravanti, l’ex Atalanta appare impalpabile e, nell’unica vera occasione della partita, si fa trovare lento nello stoppare il pallone in area, perdendo i tempi di gioco per incidere. Cataldi (voto 7) ha il compito di trasformare un rigore pesantissimo: sangue freddo e palla all'angolino, imparabile per Bijlow.

    VOTI LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Provstgaard 6, Pellegrini 5.5 (82' Nuno Tavares sv); Cataldi 7, Basic 6, Taylor 7 (81' Dele-Bashiru sv); Isaksen 6.5 (87' Noslin sv), Maldini 5.5 (73' Ratkov 6.5), Pedro 7 (73' Cancellieri 6.5). All. Sarri

  • PAGELLE GENOA

    C’è un uomo che nella fredda serata capitolina brilla più di tutti: Malinovskyi (voto 7.5) è l’artefice della rimonta del Genoa. Prima si guadagna il rigore a pochi istanti dal 2-0 avversario, poi lo trasforma dal dischetto riaprendo il match, e infine sfiora il goal olimpico che permette a Vitinha di appoggiare a porta vuota per il 2-2. Purtroppo per i suoi, però, non basta.

    La partita di Martin (voto 5) è segnata dal tocco di mano in avvio di ripresa che vale il rigore ai capitolini; va poi in difficoltà sul raddoppio firmato da Taylor, nato proprio dalla sua zona, e viene sostituito da De Rossi al 68’, constatandone i problemi.

    Norton-Cuffy (voto 5.5) non offre la miglior prestazione del suo campionato, probabilmente distratto dalle voci di mercato: le qualità ci sono, ma all’Olimpico non ha mostrato la sua versione migliore. Ostigard (voto 5) commette una ingenuità imperdonabile: il suo tocco di mano in area al 98' vale la sconfitta dei rossoblù.

    VOTI GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 5.5, Ostigard 5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5.5, Malinovskyi 7.5 (87' Masini sv), Frendrup 6.5, Ellertsson 6, Martin 5 (68' Messias 6); Vitinha 6.5 (80' Cornet sv), Colombo 5.5 (81' Ekuban sv). All. De Rossi

  • TABELLINO LAZIO-GENOA 3-2

    Marcatori: 56' rig. Pedro, 62' Taylor, 67' rig. Malinovskyi, 75' Vitinha, 100' rig Cataldi

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Provstgaard 6, Pellegrini 5.5 (82' Nuno Tavares sv); Cataldi 7, Basic 6, Taylor 7 (81' Dele-Bashiru sv); Isaksen 6.5 (87' Noslin sv), Maldini 5.5 (73' Ratkov 6.5), Pedro 7 (73' Cancellieri 6.5). All. Sarri

    GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 5.5, Ostigard 5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5.5, Malinovskyi 7.5 (87' Masini sv), Frendrup 6.5, Ellertsson 6, Martin 5 (68' Messias 6); Vitinha 6.5 (80' Cornet sv), Colombo 5.5 (81' Ekuban sv). All. De Rossi

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: 64' Malinovskyi, 67' Provedel, 72' Ostigard, 74' Pellegrini, 93' Norton-Cuffy

    Espulsi: -

