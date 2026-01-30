Lazio-Genoa 3-2, pagelle e tabellino: Cataldi vale i tre punti al 100', Malinovskyi incanta ma non basta, esordio anonimo per Maldini

La partita di Pedro (voto 7) è significativa non solo per il goal, ma anche per il lavoro senza palla. A 38 anni, lo spagnolo si assume la responsabilità di sostituire Zaccagni sulla sinistra, con il compito di dare qualità alla manovra e, allo stesso tempo, pressare per rendere difficile l’impostazione avversaria. Con il suo destro all’angolino, Taylor (voto 7) sembra dare una spallata definitiva al match, prima della rimonta rossoblù.

Maldini (voto 5.5) è il più atteso della serata, ma non rispetta le aspettative: schierato titolare come centravanti, l’ex Atalanta appare impalpabile e, nell’unica vera occasione della partita, si fa trovare lento nello stoppare il pallone in area, perdendo i tempi di gioco per incidere. Cataldi (voto 7) ha il compito di trasformare un rigore pesantissimo: sangue freddo e palla all'angolino, imparabile per Bijlow.

VOTI LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Provstgaard 6, Pellegrini 5.5 (82' Nuno Tavares sv); Cataldi 7, Basic 6, Taylor 7 (81' Dele-Bashiru sv); Isaksen 6.5 (87' Noslin sv), Maldini 5.5 (73' Ratkov 6.5), Pedro 7 (73' Cancellieri 6.5). All. Sarri