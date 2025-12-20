Pubblicità
Lazio Cremonese Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Lazio-Cremonese 0-0, pagelle e tabellino: partita scialba, Gila e Baschirotto dominano sugli attaccanti

Pochissime conclusioni nello specchio, grande equilibrio ed emozioni praticamente inesistenti nella prima partita del 16esimo turno di Serie A tra Lazio e Cremonese.

Il 16esimo turno di Serie A si apre senza emozioni. All'Olimpico nessuna rete nel match tra Lazio e Cremonese, che hanno dato vita ad una gara chiusa e con una manciata di occasioni da goal che non hanno modificato il corso della sfida. Un punto che a entrambe serve poco in termini di balzo in classifica, vista la ridotta distanza dal treno europeo ancora però leggermente distante dopo il mancato successo odierno.

Una sfida 'da centrocampo', giocata soprattutto in mezzo e con un possesso palla praticamente identico che mette in mostra come nessuna delle due abbia dominato in quel di Roma, anche in termini di occasioni create e tiri nello specchio: Castellanos e Bonazzoli sono apparsi in palla e decisi a segnare la rete della vittoria, con nessuno dei due andato oltre le tre conclusioni in porta parate rispettivamente da Audero e Provedel.

L'unico momentaneo sussulto della ripresa è arrivata al minuto 71, quando è andato in scena un check VAR per controllare un'azione nell'area di rigore della Cremonese: dopo il controllo del direttore di gara e della sala addetta, però, non è stato riscontrato alcun fallo di Terracciano su Noslin.

Dopo lo 0-0 dell'Olimpico, la Lazio di Sarri chiuderà il 2025 a Udine (sabato 27 dicembre), mentre la Cremonese di Nicola ospiterà il Napoli il giorno successivo.

  • PAGELLE LAZIO

    Castellanos (voto 5.5) ha avuto le uniche occasioni della gara, risultando però un po' troppo molle. Non si vede mai Pedro (5.5), mentre Gila (6.5) tiene a bada Vardy e l'attacco ospite senza troppi problemi.

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (82' Lazzari sv); Guendouzi 6, Cataldi 5.5, Vecino 6 (63' Belahyane 6); Cancellieri 6, Castellanos 5.5, Pedro 5.5 (63' Noslin 6)

  • PAGELLE CREMONESE

    Bonazzoli (voto 6.5) fa salire la squadra e tiene in ansia la difesa biancoceleste, al contrario di un Vardy (5.5) fuori dal match. Ottima prova difensiva di Terracciano (6.5), Castellanos fatica trovando la conclusione nello specchio solamente con due colpi di testa. Ceccherini (5) entra male in partita, venendo espulso negli ultimi minuti per una trattenuta su Cancellieri al limite dell'area.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6.5, Baschirotto 6.5, Folino 6 (69' Ceccherini 5); Barbieri 6 (88' Floriani Mussolini sv), Bondo 6.5, Grassi 6 (69' Vandeputte 6), Pezzella 6; Bonazzoli 6.5 (76' Sanabria sv), Vardy 5.5, Johnsen 6 (76' Zerbin sv).

  • TABELLINO LAZIO-CREMONESE

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (82' Lazzari sv); Guendouzi 6, Cataldi 5.5, Vecino 6 (63' Belahyane 6); Cancellieri 6, Castellanos 5.5, Pedro 5.5 (63' Noslin 6). Allenatore: Sarri

    CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6.5, Baschirotto 6.5, Folino 6 (69' Ceccherini 5); Barbieri 6 (88' Floriani Mussolini sv), Bondo 6.5, Grassi 6 (69' Vandeputte 6), Pezzella 6; Bonazzoli 6.5 (76' Sanabria sv), Vardy 5.5, Johnsen 6 (76' Zerbin sv). Allenatore: Nicola

    Arbitro: Pairetto 

    Ammoniti: Pedro (L), Grassi (C) , Barbieri (C), Romagnoli (L), Guendouzi (L), Pezzella (C), Gila (L)

    Espulsi: Ceccherini (C)

0