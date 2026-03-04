Goal.com
Michael Di Chiaro

Lazio-Atalanta 2-2, pagelle e tabellino: Dele-Bashiru ispirato, Dia cinico, Pasalic croce e delizia, Musah risolutore

In un Olimpico semideserto succede tutto nella ripresa. Pasalic pareggia il goal di Dele-Bashiru poi, nel finale, il clamoroso botta e risposta: Dia segna subito dopo il suo ingresso in campo, ma alla fine è Musah, anche lui subentrato, a griffare il definitivo 2-2.

Si deciderà tutto nella gara di ritorno in programma a fine aprile alla New Balance Arena di Bergamo: la semifinale d'andata della Coppa Italia 2025/26 si chiude infatti con un pirotecnico 2-2 nella cornice di uno Stadio Olimpico semideserto a causa dello sciopero dei tifosi della Lazio, in totale rottura con la gestione targata Claudio Lotito.

Dopo una prima frazione di gioco che si sviluppa sul filo dell'equilibrio, e animata soltanto dal goal di Krstovic annullato per un precedente offside di Zappacosta nello sviluppo dell'azione e dalla clamorosa traversa dello stesso esterno nerazzurro, la partita si infiamma nella seconda frazione. Al rientro dall'intervallo, infatti, è la Lazio a stappare la partita: splendida traccia di Maldini, l'ex di turno, per lo scatto di Dele-Bashiru che, sull'uscita di Carnesecchi, lo beffa con un morbido colpo sotto.

Il vantaggio della squadra biancoceleste - ancora una volta in campo senza l'apporto della Curva in totale rottura con la gestione Lotito - dura però solamente quattro minuti: Samardzic ci prova dal limite col mancino, Provedel respinge in maniera tutt'altro che irreprensibile e sulla seconda palla si avventa come un falco il solito Pasalic che segna un altro goal dal peso specifico enorme e rimette tutto in parità. A tre dal novantesimo, però, è proprio il croato a pasticciare clamorosamente nella propria area, favorendo il blitz vincente di Dia che, appena entrato, batte Carnesecchi e firma il 2-1. Finita qui? Ovviamente no, perché passano tre minuti e a rimettere tutto in equilibrio ci pensa un altro subentrato, Musah, il cui piazzato viene deviato da Gila e beffa imparabilmente Provedel per il definitivo 2-2.

  • PAGELLE LAZIO

    VOTI LAZIO: Provedel 5.5; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 7, Cataldi 6, Taylor 6; Isaksen 5.5 (64' Cancellieri 6), Maldini 6.5 (76' Dia 7), Zaccagni 5.5 (76' Noslin sv).

  • PAGELLE ATALANTA

    VOTI ATALANTA: Carnesecchi 6.5; Scalvini 6 (64' Kossounou 6), Hien 6.5, Kolasinac 6 (76' Ahanor sv); Zappacosta 6, Pasalic 6.5, De Roon 6 (64' Musah 7), Bernasconi 6; Samardzic 5.5 (76' Sulemana sv), Zalewski 6; Krstovic 5.5 (85' Scamacca sv).

  • TABELLINO LAZIO-ATALANTA

    LAZIO-ATALANTA 2-2

    Marcatori: 47' Dele-Bashiru, 51' Pasalic, 87' Dia, 90' Musah 

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen (64' Cancellieri), Maldini (76' Dia), Zaccagni (76' Noslin). All. Sarri.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (64' Kossounou), Hien, Kolasinac (76' Ahanor); Zappacosta, Pasalic, De Roon (64' Musah), Bernasconi; Samardzic (76' Sulemana), Zalewski; Krstovic (85' Scamacca). All. Palladino.

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: De Roon, Pasalic, Hien

    Espulsi: -

