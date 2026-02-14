Goal.com
Lazio-Atalanta 0-2 pagelle e tabellino: Ederson chirurgico, Zalewski pungente, Carnesecchi insuperabile, Isaksen pimpante, Noslin impalpabile, Taylor a corrente alternata

Il rigore di Ederson e il gran destro di Zalewski valgono la seconda vittoria consecutiva che rilancia in maniera importante le quotazioni europee della squadra di Palladino.

Vittoria capitale, è proprio il caso di dirlo, dell'Atalanta sul campo della Lazio. Allo Stadio Olimpico i nerazzurri si impongono con un netto 0-2 al cospetto della squadra allenata da Maurizio Sarri.

La prima parte di gara vede i padroni di casa spingere sull'acceleratore, con la Dea che dopo una manciata di minuti si ritrova con due difensori su tre ammoniti: Scalvini, infatti, prende subito il giallo così come Ahanor, il quale viene immediatamente sostituito (al 24') per lasciare spazio a Kolasinac. Assorbito lo sprint iniziale di marca biancoceleste, la squadra di Palladino prova ad alzare i giri del motore e a quattro minuti dall'intervallo stappa la partita: Cataldi devia con il braccio il cross di Zappacosta e Sacchi non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ederson che spiazza Provedel e fa 0-1.

Nella ripresa è di fatto il primo segmento di gara ad indirizzare definitivamente la contesa: al 54', il colpo di testa di Noslin viene neutralizzato dalla grande parata di Carnesecchi. Lazio vicina al pari, dunque, ma nuovamente infilata sei minuti più tardi: incursione di Zalewski nel corridoio centrale e destro a rientrare che si insacca all'angolino più lontano. Una rete di pregevole fattura da parte dell'ex Roma che chiude i giochi. L'Atalanta, che chiude addirittura in dieci a causa dell'infortunio accusato da Raspadori a cambi esauriti, sbanca l'Olimpico e sale a quota 42 punti: sorpassato il Como (che ha una gara da recuperare) al sesto posto e avvicinamento provvisorio a Juve e Roma, impegnate rispettivamente contro Inter e Napoli.

  • PAGELLE LAZIO

    Isaksen (6.5) è di fatto l'unico a creare qualche presupposto pericoloso ma non basta. Bene anche Maldini (6.5) capace di creare qualche grattacapo ai suoi ex compagni. Taylor (6) va ad intermittenza. Noslin (5.5) va a vicino al goal di testa (parata super di Carnesecchi) ma non sfrutta appieno l'occasione dal 1', mentre Cataldi (5) provoca suo malgrado il rigore che indirizza la partita. Ratkov (5) entra nel segmento finale e cestina una palla goal importante.

    VOTI LAZIO: Provedel 6; Marusic 6, Gila 5 (46' Patric 5), Provstgaard 5.5, Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 5 (87' Rovella sv), Taylor 6 (79' Cancellieri sv); Isaksen 6.5 (88' Dia sv), Maldini 6.5, Noslin 5.5 (67' Ratkov 5). 

  • PAGELLE ATALANTA

    Ederson (7) impreziosisce l'ennesima prova dominante in mezzo al campo con il rigore che stappa la partita. Zalewski (7) ci mette il carico di effetti speciali chiudendo i giochi con un destro telecomandato. Carnesecchi (7) si conferma insuperabile: strepitosa la sua parata sul colpo di testa di Noslin. Zappacosta (6.5) spinge a ripetizione sulla corsia di destra e si procura il rigore dello 0-1. Bene Djimsiti (6.5) al centro del reparto, serata no per Scalvini (5.5) e Ahanor (5) subito appesantiti dal cartellino giallo. Evanescente Samardzic (5.5).

    VOTI LAZIO: Carnesecchi 7; Scalvini 5.5 (46' Kossounou 6.5), Djimsiti 6.5, Ahanor 5 (24' Kolasinac 6.5); Zappacosta 6.5 (83' Bellanova sv), Ederson 7, De Roon 6, Bernasconi 6; Samardzic 5.5 (46' Raspadori 6), Zalewski 7 (70' Sulemana 6); Krstovic 6.5.

  • TABELLINO LAZIO-ATALANTA

    LAZIO-ATALANTA 0-2

    Marcatori: 41' rig. Ederson, 60' Zalewski

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (87' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen (88' Dia), Maldini, Noslin (67' Ratkov). All. Sarri.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46' Kossounou), Djimsiti, Ahanor (24' Kolasinac); Zappacosta (83' Bellanova), Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic (46' Raspadori), Zalewski (70' Sulemana); Krstovic. All. Palladino.

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Taylor, Djimsiti

    Espulsi: -

0