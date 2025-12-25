Pubblicità
Il Bayern pesca nella Serie C inglese? Occhi su Lawlor del Cardiff City

Dylan Lawlor, 19enne difensore del Cardiff City, segnalato dal ct gallese Bellamy al Bayern: 'pesa' l'amicizia con Vincent Kompany, allenatore dei tedeschi.

Il Bayern Monaco sta seguendo con attenzione il giovane Dylan Lawlor del Cardiff City, dopo che il manager del Galles Craig Bellamy ha segnalato ai giganti della Bundesliga la rapida ascesa del difensore. 

TalkSPORT ha riferito che i campioni tedeschi hanno mostrato un serio interesse per il diciannovenne, la cui crescita nella League One non è passata inosservata in Europa.

  • IL BAYERN PESCA IN GALLES

    Lawlor, che compirà 20 anni il giorno di Capodanno, si è già affermato come uno dei giovani difensori più promettenti del calcio britannico. Nonostante non giochi nella Premier League, la sua compostezza, intelligenza e maturità hanno attirato l'attenzione degli scout dei club più importanti d'Inghilterra, mentre il Bayern sembra ora essere in prima fila in una lista di pretendenti sempre più lunga. Il rapporto tra Bellamy e l'allenatore del Bayern Vincent Kompany risale a più di dieci anni fa, quando erano compagni di squadra e poi colleghi nello staff tecnico. Si ritiene che Bellamy abbia segnalato il potenziale di Lawlor direttamente a Kompany, offrendo una raccomandazione che ha un peso considerevole.

    I due hanno giocato insieme 36 volte per il Manchester City tra il 2009 e il 2011, prima di ritrovarsi anni dopo nella gestione della squadra. Bellamy è stato assistente di Kompany all'Anderlecht e in seguito lo ha seguito al Burnley, consolidando un legame professionale basato sulla fiducia e su valori calcistici condivisi. La presenza di Bellamy nella recente sconfitta del Cardiff nei quarti di finale della EFL Cup contro il Chelsea ha ulteriormente sottolineato il suo approccio pratico. Nonostante la sconfitta per 3-1, Lawlor ha nuovamente attirato l'attenzione, rafforzando il motivo per cui il suo nome continua a circolare ai massimi livelli.

    CHI È LAWLOR

    Il percorso di Lawlor è profondamente radicato a Cardiff. È entrato a far parte dell'accademia dei Bluebirds all'età di sette anni e ha scalato tutti i livelli del club. Il suo debutto in prima squadra è arrivato a febbraio, quando ha giocato una partita di FA Cup contro l'Aston Villa. Dall'arrivo di Brian Barry-Murphy la scorsa estate, Lawlor è diventato una figura centrale della squadra. Il giovane ha giocato in 16 delle 20 partite di League One del Cardiff in questa stagione, contribuendo a rafforzare una difesa che ha portato il club in cima alla classifica. In totale, Lawlor ha collezionato 23 presenze in prima squadra quest'anno, e ogni sua prestazione rafforza la sensazione che stia crescendo a un ritmo accelerato. Chi è vicino al club parla di un giocatore che acquista autorità ad ogni partita.

  • GIÀ NEL GIRO DELLA NAZIONALE

    I progressi di Lawlor si sono riflessi anche sulla scena internazionale. La sua prima convocazione nella nazionale maggiore del Galles è arrivata a giugno per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, un chiaro segnale della fiducia che Bellamy ripone nelle sue capacità. Quella fiducia è stata rapidamente ripagata. A settembre, Bellamy ha schierato Lawlor per la prima volta titolare in una partita internazionale contro il Kazakistan. Il giovane ha giocato tutti i 90 minuti in una vittoria per 1-0 ed è stato nominato miglior giocatore della partita, un risultato notevole per qualcuno così nuovo nella squadra senior. Ha dato seguito a quella prestazione giocando da titolare in entrambe le qualificazioni del Galles a novembre, contribuendo ai risultati che hanno assicurato un posto agli spareggi della Coppa del Mondo.

    LAWLOR AL BAYERN?

    Il rapporto suggerisce che Kompany abbia iniziato a seguire da vicino i progressi di Lawlor, incoraggiato dalla valutazione entusiastica di Bellamy. Anche se il Bayern non ha ancora fatto alcuna offerta formale, il fatto che stia monitorando un difensore della League One sottolinea la stima in cui Lawlor è tenuto. Per il Cardiff, questa attenzione rappresenta sia una conferma che una sfida imminente. Non sarà facile trattenere un giocatore così promettente se l'interesse del Bayern dovesse intensificarsi, soprattutto considerando la reputazione del club tedesco di agire con decisione quando individua un obiettivo a lungo termine.

    Mentre il reparto di scouting del Bayern guarda al futuro, il presente rimane solido. Il club è in testa alla Bundesliga con nove punti di vantaggio dopo 15 partite senza sconfitte, con la squadra di Kompany saldamente in corsa per la qualificazione automatica alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Questa stabilità si estende anche ai suoi nomi di spicco. Harry Kane dovrebbe rimanere a Monaco di Baviera nel prossimo futuro, nonostante le periodiche speculazioni che lo vedono tornare in Premier League o trasferirsi al Barcellona. Il suo attuale contratto scade nel 2027 e contiene clausole di rescissione che potrebbero essere attivate nella prossima finestra di mercato, con voci che suggeriscono che 57 milioni di sterline sarebbero sufficienti per avviare le trattative. Tuttavia, il 32enne non ha dato alcuna indicazione di essere alla ricerca di una nuova sfida e le discussioni su un prolungamento del contratto rimangono una possibilità.

