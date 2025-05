Lautaro Martinez recupera per Como-Inter? L'attaccante si è allena ancora a parte, le ultime

Lautaro ha saltato le ultime due partite dell'Inter: quando è previsto il rientro in gruppo e gli aggiornamenti verso Como.

In questo finale di stagione l'Inter non ha potuto contare su Lautaro Martinez, almeno in campionato, visto che l'ultima partita dell'argentino in Serie A risale al 27 aprile, contro la Roma.

Da quel giorno, il capitano nerazzurro ha giocato solo le due partite con il Barcellona in Champions League a causa del problema muscolare al flessore.

Adesso rimangono altre due gare per l'Inter, la trasferta di Como che chiuderà il campionato e poi la finale di Champions con il PSG, gara che Lautaro non perderà. Ma contro il Como invece ci sarà il numero 10 nerazzurro o dovrà restare ancora out?