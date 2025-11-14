Lautaro Martinez ora non si ferma più: goal e assist per Messi, 2-0 Argentina in Angola

Dicevano che Lautaro Martinez fosse in crisi realizzativa. Ma l'attaccante dell'Inter è così: ogni tanto perde qualche colpo davanti alla porta, poi inizia a segnare e non si ferma più.
Dopo aver ritrovato la via della rete con la maglia dell'Inter, Lautaro si è ripetuto con quella dell'Argentina: proprio lui ha aperto il tabellino nell'amichevole giocata e vinta per 2-0 a Luanda, contro l'Angola, dai campioni del mondo in carica.
È una rete, seguita peraltro da un perfetto assist per il raddoppio di Leo Messi, che conferma il rapporto speciale che ormai da qualche tempo Lautaro ha con la propria nazionale. Ma anche un feeling nuovamente rinato, anche a livello di club, con le porte avversarie.