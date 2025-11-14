Pubblicità
Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Lautaro Martinez ora non si ferma più: goal e assist per Messi, 2-0 Argentina in Angola

Il capitano dell'Inter segna la terza rete in poco più di una settimana e aggiunge al conto un perfetto assist, confermandosi in formissima. Milan avvisato.

Dicevano che Lautaro Martinez fosse in crisi realizzativa. Ma l'attaccante dell'Inter è così: ogni tanto perde qualche colpo davanti alla porta, poi inizia a segnare e non si ferma più.

Dopo aver ritrovato la via della rete con la maglia dell'Inter, Lautaro si è ripetuto con quella dell'Argentina: proprio lui ha aperto il tabellino nell'amichevole giocata e vinta per 2-0 a Luanda, contro l'Angola, dai campioni del mondo in carica.

È una rete, seguita peraltro da un perfetto assist per il raddoppio di Leo Messi, che conferma il rapporto speciale che ormai da qualche tempo Lautaro ha con la propria nazionale. Ma anche un feeling nuovamente rinato, anche a livello di club, con le porte avversarie.

  • IL GOAL DI LAUTARO

    Lautaro Martinez ha segnato la prima rete della partita a un paio di minuti dall'intervallo, nel contesto di una gara che non ha vissuto troppe emozioni. E lo ha fatto su assist di Messi, sempre sulla cresta dell'onda.

    La Pulga ha servito con una bella palla in verticale il compagno, che di prima intenzione ha incrociato con il destro: tiro non irresistibile, sfera che è passata tra le gambe del portiere di casa entrando in rete.

  • TERZO CENTRO DI FILA

    La rete di Luanda è così la terza messa a segno da Lautaro Martinez nell'arco di poco più di una settimana. Un bel modo per togliersi di dosso la polvere che andava formandosi stante un digiuno realizzativo piuttosto importante.

    Lautaro aveva intanto trovato il goal del vantaggio dell'Inter contro il Kairat nella partita che la formazione di Chivu, mercoledì della scorsa settimana, aveva vinto per 2-1 a San Siro.

    Un guizzo ravvicinato bissato dalla prodezza valsa un nuovo vantaggio, questa volta in campionato e questa volta contro la Lazio: gara, quella giocata in posticipo domenica scorsa, vinta dall'Inter per 2-0.

  • Lionel Messi Argentina 2025Getty

    L'ASSIST PER MESSI

    Lautaro ha poi ricambiato il favore a Messi nei minuti finali della partita. Proprio il fuoriclasse dell'Inter Miami è partito in contropiede venendo fermato all'ingresso dell'area dalla difesa africana, ma la palla è schizzata verso l'interista che l'ha nuovamente appoggiata al compagno: sinistro incrociato imparabile e 0-2.

  • CHE RENDIMENTO IN NAZIONALE

    In Nazionale, del resto, Lautaro Martinez è quasi una sentenza: in pratica segna ogni volta che mette piede in campo. Da un po' di tempo a questa parte sta funzionando proprio così, con rarissime eccezioni.

    Nelle ultime 8 presenze con la maglia dell'Argentina, il capitano dell'Inter ha segnato 7 volte. Nell'ultima amichevole giocata prima di quella con l'Angola, un mese fa contro Portorico, aveva trovato la via della rete per due volte.

  • E ORA IL DERBY

    Il modo migliore, per Lautaro Martinez, per prepararsi al derby contro il Milan che attenderà l'Inter al rientro dalla sosta per le nazionali: la stracittadina si giocherà a San Siro nel tardo pomeriggio di domenica 23 novembre, con calcio d'inizio alle 18.

    Proprio il Milan, tra l'altro, è uno degli avversari preferiti nella carriera di Lautaro: l'argentino lo ha sfidato 20 volte con la maglia dell'Inter mettendo a segno 9 reti.

