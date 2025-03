Lautaro Martinez, l'infortunio muscolare non è ancora alle spalle: come sta e le ultime dall'Argentina, Inter in stato d'allerta

Il capitano nerazzurro dovrebbe saltare la partita contro l'Uruguay: la speranza di Scaloni è di riaverlo col Brasile. Ma torna la preoccupazione.

L'infortunio di Lautaro Martinez non è ancora completamente acqua passata. E questo nonostante il capitano dell'Inter abbia giocato domenica contro l'Atalanta e, anzi, proprio lui abbia realizzato la rete del definitivo 2-0.

Lautaro è stato regolarmente convocato da Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, per le due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Uruguay e Brasile. Ma, a quanto pare, non è ancora nelle migliori condizioni dopo il problema fisico accusato post Monza.

Questo è quanto emerge dall'Argentina, dove i campioni del mondo in carica stanno preparando la trasferta in Uruguay della notte tra venerdì e sabato: notizie che, evidentemente, lasciano in uno stato d'allerta anche l'Inter.