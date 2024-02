Lautaro Martinez, 101 goal in Serie A con l'Inter con una media da urlo: destro, sinistro, rigore e come sono stati segnati

Contro il Lecce, il 25 febbraio, Lautaro ha raggiunto 100 reti in Serie A con la maglia dell'Inter: riepiloghiamo come sono arrivate in questi anni.

Il 25 febbraio, nella partita di Lecce, Lautaro Martinez è entrato ancor più nella storia dell'Inter siglando la sua rete numero 100 in Serie A. Tutti segnati ovviamente in maglia nerazzurra, i goal arrivano in appena 196 partite per l'argentino: in pratica più di uno ogni due partite per l'ex Racing.

Nella stessa partita contro il Lecce, tra l'altro, Lautaro ha segnato anche una doppietta utile a portarlo a 101 goal in 196 partite e un totale di 22 nella Serie A 2023/2024.

Continuando così l'argentino può mettere nel mirino il record massimo di reti in una singola annata, ovvero le 36 di Immobile ed Higuain. Attaccante completo e letale, Lautaro Martinez ha segnato in tutti i modi da quando è approdato in Serie A.