Lautaro in panchina per Dortmund-Inter: perché Chivu ha scelto così per la partita decisiva
LAUTARO IN PANCHINA: IL MOTIVO
Nonostante l'Inter si giochi il passaggio agli ottavi, cercando di evitare i playoff, Chivu ha scelto di lasciare Lautaro Martinez in panchina causa somma di ammonizioni.
Lautaro è in panchina perchè qualora venisse ammonito salterebbe la partita d'andata della fase ad eliminazione diretta, negli spareggi o negli ottavi.
Chivu inserità l'argentino a gara in corso, sempre con il rischio che subisca un giallo, ma inizialmente ha scelto di dare fiducia a Bonny.
Alla pari di Lautaro, anche Bastoni si trova in panchina per lo stesso motivo.
BORUSSIA-INTER, LE FORMAZIONI
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mane; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini; Beier, Fabio Silva; Guirassy. All. Kovac.
INTER (3-5-2): Sommer;Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.
LA PANCHINA DELL'INTER
Portieri: Di Gennaro, Josep Martinez
Difensori: Bastoni, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi
Centrocampisti: Frattesi, Diouf, Bovo
Attaccanti: Lautaro Martinez, Esposito
I DIFFIDATI DELL'INTER
Oltre a Bastoni e Lautaro, anche Mkhitaryan risulta essere diffidato. A differenza dei compagni di squadra, però, il centrocampista armeno è regolarmente nell'undici titolare di Chivu per la sfida di Dortmund.
In Champions League un giocatore entra in diffida già alla seconda ammonizione, per poi essere squalificato alla terza: un cartellino contro il Dortmund è ciò che mette in grande apprensione Chivu, i tre calciatori e i tifosi nerazzurri.
