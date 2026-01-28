Goal.com
Lautaro Martinez Inter Arsenal 20 gennaio 2026Getty Images
Francesco Schirru

Lautaro in panchina per Dortmund-Inter: perché Chivu ha scelto così per la partita decisiva

Infortunio? Scelta tecnica? Turnover? Il capitano dell'Inter non è tra i giocatori titolari nella partita odierna contro il Borussia Dortmund, ma bensì in panchina.

  • LAUTARO IN PANCHINA: IL MOTIVO

    Nonostante l'Inter si giochi il passaggio agli ottavi, cercando di evitare i playoff, Chivu ha scelto di lasciare Lautaro Martinez in panchina causa somma di ammonizioni.

    Lautaro è in panchina perchè qualora venisse ammonito salterebbe la partita d'andata della fase ad eliminazione diretta, negli spareggi o negli ottavi. 

    Chivu inserità l'argentino a gara in corso, sempre con il rischio che subisca un giallo, ma inizialmente ha scelto di dare fiducia a Bonny.

    Alla pari di Lautaro, anche Bastoni si trova in panchina per lo stesso motivo.

  • BORUSSIA-INTER, LE FORMAZIONI

    BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mane; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini; Beier, Fabio Silva; Guirassy. All. Kovac.

    INTER (3-5-2): Sommer;Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu.

  • LA PANCHINA DELL'INTER

    Portieri: Di Gennaro, Josep Martinez

    Difensori: Bastoni, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi

    Centrocampisti: Frattesi, Diouf, Bovo

    Attaccanti: Lautaro Martinez, Esposito

  • I DIFFIDATI DELL'INTER

    Oltre a Bastoni e Lautaro, anche Mkhitaryan risulta essere diffidato. A differenza dei compagni di squadra, però, il centrocampista armeno è regolarmente nell'undici titolare di Chivu per la sfida di Dortmund.

    In Champions League un giocatore entra in diffida già alla seconda ammonizione, per poi essere squalificato alla terza: un cartellino contro il Dortmund è ciò che mette in grande apprensione Chivu, i tre calciatori e i tifosi nerazzurri.

