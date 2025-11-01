Lautaro deve caricarsi sulle spalle l'Inter: a Verona per rompere il digiuno in campionato

Il campionato dell'Inter riparte dalla trasferta di Verona: appuntamento all'ora di pranzo di domenica in quel del 'Bentegodi', teatro della sfida tra una squadra ancora a caccia della prima vittoria in campionato e un'altra che vuole continuare a macinare punti ai piani alti della classifica.
Una sfida importante per tutti gli attori in causa e in particolare per Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro è alle prese con un digiuno realizzativo per quanto riguarda la Serie A, dove ha realizzato le stesse reti (tre) messe a referto in Champions League.
A strizzare l'occhio all'argentino è la storia dei confronti col Verona, ovvero una delle sue vittime preferite da quando veste la maglia dell'Inter.