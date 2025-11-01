Lautaro deve caricarsi sulle spalle l'Inter: a Verona per rompere il digiuno in campionato

In una classifica dei marcatori anomala (guidata da Orsolini e Calhanoglu) e in cui spicca l'assenza dei bomber, Lautaro è a quota tre goal in nove partite disputate: dopo il primo al Torino al debutto, l'ex Racing Club ha attraversato un periodo di astinenza interrotto dai due sigilli consecutivi contro Cagliari e Cremonese.

Un bottino uguale a quello della Champions League, dove però le presenze sono inferiori: media di oltre un goal a partita per Lautaro che, dopo aver saltato la trasferta di Amsterdam, ha realizzato una doppietta allo Slavia Praga e punito l'Union Saint-Gilloise con un bel tiro sotto l'incrocio dei pali.