Lautaro alla vigilia di Atletico Madrid-Inter: "Prima dicevano che segnavo poco in Champions League, ora in Serie A. La squadra sta bene, ora voltiamo pagina"

Per l’Inter arriva il primo vero test impegnativo di questa Champions League: la trasferta di Madrid, al Metropolitano, contro l’Atletico.
I nerazzurri possono vantare i 12 punti conquistati nelle prime quattro giornate, bottino che rende il passaggio del turno praticamente certo. Ora però l’obiettivo è rientrare tra le prime otto, per garantirsi l’accesso diretto agli ottavi di finale.
La squadra di Cristian Chivu dovrà lasciarsi subito alle spalle la delusione del derby, ma contro i Colchoneros di Simeone - reduci da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni - il compito sarà tutt’altro che semplice.
Nella conferenza stampa della vigilia, insieme all’allenatore nerazzurro, è intervenuto anche il capitano Lautaro Martínez, che ha commentato il derby appena disputato e la sfida imminente contro gli spagnoli.