Lautaro Martinez Inter conferenzaGetty Images
Michael Baldoin

Lautaro alla vigilia di Atletico Madrid-Inter: "Prima dicevano che segnavo poco in Champions League, ora in Serie A. La squadra sta bene, ora voltiamo pagina"

Alla vigilia della trasferta europea di Madrid contro l'Atletico, Lautaro ha affiancato Chivu in conferenza stampa: "Nel derby meritavamo di più, ma abbiamo voltato pagina e pensiamo a domani".

Per l’Inter arriva il primo vero test impegnativo di questa Champions League: la trasferta di Madrid, al Metropolitano, contro l’Atletico.

I nerazzurri possono vantare i 12 punti conquistati nelle prime quattro giornate, bottino che rende il passaggio del turno praticamente certo. Ora però l’obiettivo è rientrare tra le prime otto, per garantirsi l’accesso diretto agli ottavi di finale.

La squadra di Cristian Chivu dovrà lasciarsi subito alle spalle la delusione del derby, ma contro i Colchoneros di Simeone - reduci da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni - il compito sarà tutt’altro che semplice.

Nella conferenza stampa della vigilia, insieme all’allenatore nerazzurro, è intervenuto anche il capitano Lautaro Martínez, che ha commentato il derby appena disputato e la sfida imminente contro gli spagnoli.

  • "AVVERSARIO DI GRANDE LIVELLO. DERBY? VOLTIAMO PAGINA"

    "Atletico avversario più tosto finora? Sicuramente è una squadra di grande valore, in uno stadio in cui i loro tifosi si fanno sentire. Sappiamo quello che significa per noi questa partita, dopo quello che è successo domenica - anche se meritavamo qualcosa in più - abbiamo voltato pagina e pensiamo a domani."

  • "GRANDE RAPPORTO CON ALVAREZ"

    "Sconfitta di due anni fa ai rigori? Quella partita è il passato, ci ha fatto imparare tanto.

    Alvarez? Abbiamo un ottimo rapporto di amicizia, ci sentiamo spesso. Sta per diventare papà, sono contento per lui."

  • "POCHI GOAL IN SERIE A? PRIMA DICEVANO CHE NE SEGNAVO POCHI IN CHAMPIONS"

    "Meno goal in Serie A e più in Champions? Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora dicono il contrario. Io sono tranquillo, do sempre il massimo e cerco di aiutare mister e compagni e dare gioia ai tifosi, sono apposto così."

  • "L'ATLETICO VIVE UN GRANDE MOMENTO: PARLIAMO TANTO IN NAZIONALE"

    "Come vedo l’Atletico? Sta vivendo un grande momento. Vogliono fare bella figura davanti al loro pubblico, sappiamo quanto siano forti e che tipo di partita faranno. Ne parliamo tanto in nazionale, ci sono diversi giocatori che vengono da questa squadra. 

    Sfida con gli argentini? Parliamo tanto tra di noi quando siamo insieme, domani saremo rivali. Ognuno difenderà la sua maglia, la sua squadra. A fine partita ci abbracceremo, ma in partita saremo rivali."

  • "TENUTA MENTALE? LA SQUADRA STA BENE"

    "Tenuta mentale? Sono convinto che questa squadra stia bene, ha tanta forza. Affronteremo domani una squadra importante come l’Atletico, siamo pronti per cercare di portare punti in Italia. Saranno importanti per noi."

