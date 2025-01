Latina-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Latina vs Avellino

Serie C

Al Francioni va in scena il match fra i pontini, a caccia di punti salvezza, e gli irpini, impegnati nella lotta promozione.

Obiettivi diversi, ma stessa necessità impellente dei tre punti. La 24^ giornata del girone C di Serie C NOW vedrà impegnate contro, allo stadio Francioni, il Latina di Roberto Boscaglia e l’Avellino di Biancolino.

Irpini a -4 dalla vetta: il rendimento delle ultime settimane, unito alla frenata del Benevento, ha rilanciato le ambizioni biancoverdi di promozione.

Il Latina, invece, ha interrotto a Foggia una striscia da tre vittorie consecutive: ai nerazzurri, comunque, servono punti per la lotta salvezza.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.