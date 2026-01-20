Lanzafame tra retroscena e rimpianti: “Scappai dal ritiro dell’U21 con Balotelli e Giovinco. La combine? Non riuscii a dire di no”

Davide Lanzafame oggi ha 38 anni, una carriera alle spalle con tanti rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato e una carriera da allenatore che lo vede sulla panchina del Autovip San Mauro, Promozione piemontese.
L’ex attaccante tra le altre di Juventus, Bari e Honved si racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’, tra aneddoti mai svelati prima e il ricordo dei momenti più difficili della sua vita calcistica.
Da promessa del calcio italiano alla squalifica per combine: Davide Lanzafame apre il libro dei ricordi.