Lanzafame tra retroscena e rimpianti: “Scappai dal ritiro dell’U21 con Balotelli e Giovinco. La combine? Non riuscii a dire di no”

Già, perché la carriera di Davide Lanzafame è segnata da un episodio grave: la squalifica per combine ai tempi in cui giocava nel Bari (2007-2008 e 2008-2009), in Serie B. Nell’agosto del 2012 Lanzafame viene indagato dalla Procura di Bari per frode sportiva.

“L’accusa era relativa a una combine di due partite: Bari-Treviso 0-1 e Salernitana-Bari 3-2, entrambe due sconfitte. Io ho sempre messo la faccia davanti alla questione, assumendomi tutte le responsabilità. Ho pagato per quello che ho fatto, ricevendo 13 mesi di squalifica”, racconta Lanzafame a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Quando arrivai a Bari avevo 20 anni, ero giovanissimo. In certi contesti, se qualcuno dello spogliatoio ti dice come devi giocare una partita, non riesci a dire di no. Non voglio fare nomi. L’ambiente non era semplice, soprattutto per il peso dei senatori. Ma non cerco alibi: mi sono assunto le mie responsabilità e ho pagato. È stata una batosta enorme. Molti avrebbero smesso, io sono andato avanti. Devo tutto alla mia forza d’animo”.