Lang tra campo e mercato: nuova chance da titolare in Napoli-Parma

Le porte girevoli del mercato di gennaio interessano da vicino anche Noa Lang, tra i papabili a salutare Napoli ed il Napoli in questa finestra invernale.

L'olandese nella prima parte della stagione non ha convinto, rendendo ampiamente al di sotto delle attese iniziali (un goal e 2 assist in 24 presenze e 840') e per questo nome caldo nell'ottica di un'eventuale sliding door azzurra nel settore offensivo.

L'ex PSV, ad ogni modo, nel frattempo ha l'ennesima occasione per dimostrare che alla corte di Antonio Conte può dire la sua: contro il Parma, nel recupero delle 18:30, Lang giocherà titolare.