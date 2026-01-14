Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Noa Lang 2-1Getty Images
Claudio D'Amato

Lang tra campo e mercato: nuova chance da titolare in Napoli-Parma

Antonio Conte - squalificato - contro il Parma si riaffida a Noa Lang: per l'olandese, tra i possibili partenti, ha l'ennesima occasione per tenersi stretto il Napoli.

Pubblicità

Le porte girevoli del mercato di gennaio interessano da vicino anche Noa Lang, tra i papabili a salutare Napoli ed il Napoli in questa finestra invernale.

L'olandese nella prima parte della stagione non ha convinto, rendendo ampiamente al di sotto delle attese iniziali (un goal e 2 assist in 24 presenze e 840') e per questo nome caldo nell'ottica di un'eventuale sliding door azzurra nel settore offensivo.

L'ex PSV, ad ogni modo, nel frattempo ha l'ennesima occasione per dimostrare che alla corte di Antonio Conte può dire la sua: contro il Parma, nel recupero delle 18:30, Lang giocherà titolare.

  • LANG TITOLARE IN NAPOLI-PARMA

    Nelle rotazioni previste dall'allenatore salentino, squalificato per 2 giornate dopo il rosso di San Siro e che dunque non siederà in panchina, rientra anche Noa: sarà l'oranje, in tandem con Politano, a dover supportare Hojlund tra le linee. 

    Turno di riposo per Elmas e dentro l'ala giunta da Eindhoven, con Mazzocchi al debutto dall'inizio in campionato a tutta fascia sulla destra e Di Lorenzo riportato braccetto (fuori Beukema).

    • Pubblicità

  • L'ASSIST A MCTOMINAY IN INTER-NAPOLI

    Lang deve ripartire dall'ingresso positivo contro l'Inter, nel quale spicca l'assist che ha consentito a Scott McTominay di riacciuffare Lautaro & co. ristabilendo per la seconda volta la parità.

    Al posto giusto nel momento giusto, con l'approccio mentale necessario per recitare un ruolo prezioso all'interno del progetto Napoli: queste le vibes fornite dall'olandese al Meazza, le stesse da replicare al Maradona col Parma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRA CAMPO E MERCATO

    Una chance da non fallire, dicevamo, così come non è stata fallita quella con l'Inter. L'imperativo sarà non ripetere la prestazione opaca di Napoli-Verona, esame sulla carta più indicato per pungere e lasciar traccia ed invece - al netto del corner disegnato sulla testa sempre di McTominay valso l'1-2 - nel complesso rivelatosi poco sufficiente.

    Campo da una parte, mercato dall'altra: le voci che vorrebbero il ds Manna sulle tracce di un nuovo profilo da piazzare sul fronte offensivo costringono Lang a compiere gli straordinari per convincere Conte e il popolo azzurro, col Parma 'crash test' che potrà dire molto in merito a presente e futuro di Noa sotto al Vesuvio.

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
0